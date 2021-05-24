Bakan Soylu canlı yayındayken Sedat Peker de canlı yayındaydı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, konuk olduğu canlı yayında kendisi hakkında videolar paylaşan Sedat Peker'le ilgili açıklamalar yaptı. Peker, canlı yayına soru yağdırdı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, konuk olduğu canlı yayında kendisi hakkında videolar paylaşan Sedat Peker'le ilgili açıklamalar yaptı. Peker, canlı yayına soru yağdırdı.

Soylu, konuk olduğu programda gazetecilerin sorularını yanıtlarken hakkında video paylaşımlarında bulunan Sedat Peker'in hakkındaki tecavüz suçlamasını örtbas ettiğini söyledi ve şu ifadeleri kullandı:

"Hrant Dink cinayeti azmettiricisi Erhan Tuncel'le Sedat Peker'i kim ortak yaptı? Tuncel'i Peker'e kim emanet etti?"

"Peker tecavüzden gidiyor. Ancak orada her şey kapanıyor. Belgesi var. Oradaki iki kişi biz Bilecik'ten silah ruhsatı aldık ama hiç gitmedik diyor. Bilecik'te kim var? Veli Küçük var."

Peker canlı yayın sürdüğü sırada sosyal medya hesabından hakkındaki iddialara şu cevabı verdi:

"Erhan Tuncel'i hayatımda hiçbir zaman görmedim, tanımıyorum, hiçbir zaman karşılıklı telefon görüşmemiz yok. Hiçbir baz kaydımız yok, aynı anda aynı yerde bulunmadık. Bir tane delil sunsun...

Bahsi geçen tecavüz olayı ile ilgili karakola hiçbir zaman gitmedim. Sadece Beykoz savcılığına giderek basına bu yanlış bilgiyi veren polislerle ilgili şikayet dilekçesi vermeye gittim. Delilleriyle kanıtlamaya hazırım."