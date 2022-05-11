Bakan Soylu CHP'yi darbecilikle suçladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye Cumhuriyeti'nin 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'yü de CHP'yi de "darbecilikle" suçladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aydın'ın Koçarlı ilçesindeki Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'nde "Demokrasiye Geçişin 72. yılında Adnan Menderes ve Türkiye Demokrasi Tarihi Forumu"na katıldı. Soylu’nun hedefinde bu kez, Milli Mücadele’nin önemli komutanlarından Türkiye Cumhuriyeti’nin ikinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü vardı.

CHP için arkadaşlarının dönem dönem, "Bu Atatürk'ün CHP'si değil" dediğini aktaran Soylu, şunları kaydetti:

"Fakat orada keserler. Peki bu kimin CHP'si? Bu İsmet İnönü'nün CHP'sidir. O gün darbeyi yapan da İsmet İnönü'nün CHP'sidir. Cumhuriyet Halk Partisinin rengini, kanını, suyunu, sinirini, duygusunu veren de İsmet İnönü'nün CHP'sidir. Bugün kurulduğu tarihle bugün arasında hiçbir benzerlik söz konusu değildir."

"İsmet İnönü'yü iyi anlamadan", "onun yaptıklarına ve bıraktıklarına iyi bakmadan" Türkiye'nin demokrasiyle buluşamayacağını iddia eden Soylu, "Bugün Cumhuriyet Halk Partisinin ortaya koymuş olduğu, daha doğrusu bir muhalefet tarzının ortaya koymuş olduğu bütün süreçlerin ruhunu, cümlelerini, psikolojik harekat tarzını ve tablosunu resmetmiştir ve hala o çizgiden devam edilmektedir." diye konuştu.