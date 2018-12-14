Bakan Soylu: Dağlarda 700 terörist kaldı
Bakan Soylu: Dağlarda 700 terörist kaldı
Yolcu uçağında taciz ! Uyandığında kıyafetleri çıkarılmıştı
Yolcu uçağında taciz ! Uyandığında kıyafetleri çıkarılmıştı
Ziraat Bankası'ndan konut kredisinde faiz indirimi
Ziraat Bankası'ndan konut kredisinde faiz indirimi
Binlerce öğrenciye müjde: Artık e-Devlet'ten bakabileceksiniz !
Binlerce öğrenciye müjde: Artık e-Devlet'ten bakabileceksiniz !
Tren kazasının ardından istifası istenen Bakan'dan flaş açıklama
Tren kazasının ardından istifası istenen Bakan'dan flaş açıklama
Yağan karın rengi değişti ! Görenler gözlerine inanamadı
Yağan karın rengi değişti ! Görenler gözlerine inanamadı
Altına yatırım yapanlar dikkat ! Pazartesi başlıyor
Altına yatırım yapanlar dikkat ! Pazartesi başlıyor
Araç sahipleri dikkat ! Artık 2 bin 500 TL cezası var
Araç sahipleri dikkat ! Artık 2 bin 500 TL cezası var
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 14 Aralık 2018 15:41

Bakan Soylu: Dağlarda 700 terörist kaldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terörle mücadeleyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Bakan Soylu: Dağlarda 700 terörist kaldı
A+ A-

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tunceli'de bir mağara içinde 6 teröristin kıstırıldığını söyledi. Soylu, 'Operasyon devam ediyor. En kısa sürede teröristler etkisiz hale getirilecek' dedi.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde açıklamalarda bulunan Bakan Soylu, Tunceli'de güvenlik güçlerinin sürdürdüğü operasyonda bir mağara içinde 6 teröristin kıstırıldığı ifade etti. Bakan Soylu, "Operasyon devam ediyor. En kısa sürede teröristler etkisiz hale getirilecek. Dağlarda 700 terörist kaldı, 15 Aralık itibariyle kış operasyonlarını başlatıyoruz" dedi.

İHA

süleyman soylu
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM