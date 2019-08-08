Bakan Soylu deprem bölgesinde ! Kritik uyarı geldi...

Denizli'nin Bozkurt ilçesi merkezli 6 büyüklüğündeki depremin ardından kente gelen Bakan Soylu, Çardak ilçesinde Denizli Valisi Hasan Karahan ve AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu'ndan depremle ilgili bilgi aldı.

Daha sonra ilçe merkezinde depremde hasar gören bir evi ziyaret eden Bakan Soylu, vatandaşları dinledi.

Devletin tüm imkanlarıyla depremin yaralarını sarmak için seferber olduğunu belirten Bakan Soylu, daha sonra Bozkurt ilçesine bağlı Tutluca Mahallesi'ne gitti.

Burada vatandaşlarla görüşen Bakan Soylu, bazı hasarlı evleri gezdi.

Bakan Soylu, daha sonra Bozkurt Kaymakamlığı bahçesinde kurulan kriz merkezine gitti.

"59'U AĞIR 390 YAPIDA HASAR VAR"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu burada yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

(Denizli'deki deprem) Şu anda yaklaşık talep edilen 400'e yakın çadırın yüzde 80'i kuruldu ve hala kurulmaya devam ediliyor. Çevre ve Şehircilik Bakanımızla biraz önce konuştum. Aynı zamanda genel müdürümüz de burada. Onlar hasar tespitlerine başladı. 330'u aşkın yapıdaki hasar tespitlerini değerlendirdiler. 52'sinde de ağır hasar buldular. Çardak'ta da yaklaşık 60 evde veya yapıda bir tespitte bulundular. Orada da 7 ağır hasar buldular.

"78'İ TABURCU OLDU, 3 VATANDAŞ HASTANEDE"

(Denizli'deki depremde yaralananlar) Şu anda 78'i taburcu oldu. 3 vatandaşımız hastanelerde.

Evlere bugün girmezsek iyi olur, tedbirli olunması gerekiyor.