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  3. 21 Ağustos 2020 13:26

Bakan Soylu devreye girdi, o polisler göreve geri döndü

İstanbul Kadıköy'de maskesini çenesine takan 20 yaşındaki Rana Batı'ya sert müdahalede bulunan ve açığa alınan iki polis memurunun göreve iade edildiği iddia edildi.

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Kadıköy'de dün yapılan Koronavirüs denetimlerinde maskesini düzgün takmadığı gerekçesiyle 20 yaşındaki Rana Batı adlı vatandaşa sert müdahalede bulunan iki polis açığa alındı. İnternethaber yazarı, gazeteci Osman Diyadin, kişisel sosyal medya hesabında açığa alınan polislerin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından göreve iade edildiği ileri sürdü.

Diyadin, "Ne demiştik... "Tanıdığım Bakan Soylu o polis kardeşlerimizin başını yere eğdirmezse yedirtmez" Ne oldu? İstanbul Valiliği tarafından açığa alınan polislerimiz İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu tarafından görevlerine iade edildi" ifadelerini kullandı.

İşte Osman Diyadin'in sosyal medya paylaşımı:

Polislere direnen genç kız konuştuPolislere direnen genç kız konuştu

Polisten İstanbul'da maske takmayan kadına sert müdahalePolisten İstanbul'da maske takmayan kadına sert müdahale

 

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