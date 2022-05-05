Bakan Soylu duyurdu: Otoyollarda hız sınırı değişiyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, otoyollarda hız sınırının artırılmasıyla ilgili çalışmaların ayrıntılarını paylaştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, otoyollarda hız sınırında yapılacak düzenlemeyi duyurdu. Bakan Soylu otoyollarda hız sınırının artırılması üzerine yürütülen çalışmanın ayrıntılarını paylaştı. Soylu'nun açıklamasına göre otoyollarda hız sınırı düzenlemesi 1 Temmuz itibarıyla geçerli olacak. Mevcut durumda 120 km olan hız sınırı 140 km'ye çıkarılacak. İdari yaptırım sınırı ise 154 km'ye yükselecek.

"HIZ LİMİTLERİNİ BİRAZ DAHA ARTIRIYORUZ"

TGRT Haber'de katıldığı canlı yayında konuşan Bakan Soylu hız sınırı çalışmasıyla ilgili açıklamasında şu sözleri kullandı:

"Bir çalışmayı buradan söylemek isterim. Vatandaşımızın da bayramlarda bize 'Hâlâ 120 km sürat var' diye söylediği bir çalışma. Cumhurbaşkanımıza arz ettiğimizde 'Buna devam edin' dedi. İçişleri bakanının kanunun verdiği yetki çerçevesinde hız limitlerini yüzde 20 artırabilme imkanı var. Burada bizim gözlediğimiz standart karayollarının standardıdır. İnşallah 1 Temmuz itibarıyla böyle bir çalışma yapmaya çalışıyoruz. Ulaştırma bakanımızla da görüştük. Onlar da bize standartlarının ilgili yollarda bunu karşılayabileceğini belirttiler. Biz de hız limitlerini biraz daha artırıyoruz.

GEÇERLİ OLACAK OTOYOLLAR VE HIZ SINIRLARI

"Şu anda otoyollarda ve otobanlarda 132 km. Kuzey Marmara Otoyolu'nda çalışıyoruz. Bunu 1 Temmuz'a yetiştirme gayretinde olacağız. 120 km sınırı 140 km'ye, yani 20 km'lik opsiyonumuzun tamamını orada kullanacağız.

"İdari yaptırım yani ceza sınırı da 154 km. 154 km hız yapabilecekler ama bu 154 km hız yapsınlar demek değildir. Kuzey Marmara Otobanı, İstanbul-İzmir Otoyolu ve Ankara-Niğde Otoyolu. Bu üçünün standartları bunu kaldırabilecek seviyede.

"Şanlıurfa'dan başlayıp Edirne'ye kadar giden bir Anadolu otoyolumuz var. Arada bir Niğde istikameti var. Bu Ankara-Niğde istikametine çıkardığımız istikamet hariç hepsinde de 10 km daha yükseltiyoruz, 130 km'ye çıkartıyoruz. İdari yaptırım sınırını da 143 km'ye çıkartıyoruz. İnşallah 1 Temmuz'a kadar bu çalışmayı yetiştirip 1 Temmuz'dan itibaren buna ait bir çalışma ortaya koyacağız."