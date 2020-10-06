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  3. 06 Ekim 2020 10:58

Bakan Soylu duyurdu! PKK'ya üst düzey darbe!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, son 1 ayda 15, yıl boyunca ise 87 sözde üst düzey teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakan Soylu duyurdu! PKK'ya üst düzey darbe!
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İçişleri Bakanı Süleyman soylu, Ankara'da Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılış Töreni'nde konuştu.

"Diyarbakır Lice’de biri kırmızı kategoride aranan 4 terörist etkisiz hale getirildi." diyen Soylu, son bir ayda 15, yılbaşından bugüne kadar ise 87 sözde üst düzey teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

"İkna çalışmalarımız, teslim çağrılarımız dağdaki her örgüt mensubu için köprüden önce son çıkıştır." diyen Soylu, "Yılbaşından bugüne kadar 187 kişi dağdan indi. Bunların 15'i kendiliğinden, 172'si ise ikna yöntemiyle teslim oldu." ifadelerini kullandı.

DHA

pkk , süleyman soylu
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