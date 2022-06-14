Bakan Soylu duyurdu: Sızmak isteyen teröristler silahlarıyla ele geçirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afrin'de Amanoslara sızmak isteyen teröristlerin silahlarıyla beraber ele geçirildiğini duyurdu.

Türkiye'nin terörle mücadelesi sürüyor. Bu kapsamda Afrin'de yaşanan son gelişmeyi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu. Bakan Soylu, "Size son gelişmeyi söyleyeyim. Şu anda Afrin'de, Amanoslar'a sızmak isteyen teröristleri silahlarıyla beraber arkadaşlarımız ele geçiriyor." açıklamasında bulundu.

"ARKADAŞLARA TALİMAT VERDİM"

Bakan Soylu ayrıca HDP ve BDP'li milletvekillerinin katıldığı yürüyüşün talimatını, terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Duran Kalkan'ın verdiğini söyledi. Açıklamasının devamında Soylu şöyle konuştu:

"Bunu da açık söylüyorum. Duran Kalkan'ın talimatıyla harekete geçen milletvekilleri çiğliklerini, yozluklarını,aşağılıklarını bu millete yansıtmayı, biz temizlemeden terörle mücadele sona ermeyecektir. Bunlar milletvekili değil, bunlar yüz karasıdır. Ve ifade etmek istiyorum. Duran Kalkan talimat verdi. Tam bir aydır HDP denilen PKK'nın siyasi uzantısı acaba biz Gemlik'te sözde tecride karşı nasıl Apo'ya yönelik bir destek yürüyüşü yapabileceğiz anlayışında. Arkadaşlara talimat verdim. Terörist cenazesinde hangi muameleyi bu milletvekillerine yapıp onları terörist cenazesine sokmuyorsanız bir çocuk katilinin terörist başının ve bir caninin Gemlik'te sözde bütün Türkiye'den getirip yürüyüşüne de aynı şekilde müsaade etmeyeceksiniz."