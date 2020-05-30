Bakan Soylu: ''Hadi konuşsunlar da görelim''

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İnternethaber Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık ve gazeteci Süleyman Özışık'ın sorularını cevapladı. Bakan Soylu, sosyal medyadan birbirini tehdit eden suç örgütü liderlerine gözdağı verdi.

Soylu açıklamasında "Polisimiz de jandarmamızda çok yoruldu. Taktir edersiniz kamuda esnek çalışma 1 Haziran'da başlıyor. Polise, jandarmaya, Nüfus Müdürlüğü'ne bir esnek çalışma olmadı. İçişleri Bakanlığı olarak 7-24 mesai ortaya koyduk. Sağlık Bakanlığı da öyle birtakım bakanlıklarda yaptı. Tüm bu olaylara rağmen asayiş olayları yüzde 20 düştü." ifadelerini kullandı.

"HADİ KONUŞSUNLAR DA GÖRELİM"

Soylu, "Türkiye'de günlük hırsızlıklar 281'den 126'ya düşüyor. Dünyada böyle bir rakam getiren birisi olsa elini öpeceğim. Türk Polis Teşkilatı'nın başarısıdır. Bakın hatırlarsanız Türkiye'de mafya, organize suç çeteleri vardı. Nerede bunlar? Konuşuyorlardı, konuşabiliyorlar mı? Hadi konuşsunlar da görelim. Burası Türkiye, herkes kurallara uymakla mükellef. Kuralları uymayanları uyar hale getiririz. Devletten başka büyük bir güç yok. Herkesin kabul etmesi gereken bir şey bu! Söylüyorum acımayız da. 15 Temmuz'dan sonra Türkiye'de 232 organize suç şebekesi çökertildi. Dünyadan bana böyle bir rakam getirsinler. Türkiye'de kaçak sigaranın miktarı yüzde 21'di. Bugün Türkiye'de kaçak sigaranın miktarı yüzde 2. Bunun dünyada eşi benzeri yok." diye konuştu.





