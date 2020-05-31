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  3. 31 Mayıs 2020 17:50

Bakan Soylu: Kazan Vadisi'nde 3 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki Kazan Vadisi'nde 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakan Soylu: Kazan Vadisi'nde 3 terörist etkisiz hale getirildi
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kahraman jandarmamız hava destekli operasyonla tam bir yıl önceki defteri kapattı. Çukurca Kazan vadisinde 3 terörist etkisiz. Birisi Kazan Vadisi sözde sorumlusu. Rahat uyuyun Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Ercan Sanca, Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Sait Barış" ifadelerini kullandı. Bakan Soylu'nun paylaştığı fotoğraflarda, hava destekli operasyonda kullanılan füzelerin üzerinde şehit Sanca ve Barış'ın isimlerinin yazdığı görüldü.
Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Ercan Sanca (30) ve Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Sait Barış (26), 1 Haziran 2019 tarihinde Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit düşmüştü.

DHA

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