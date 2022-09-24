Bakan Soylu konuşurken gökkuşağı renkli şemsiye tutan vatandaşa müdahale

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması sırasında gökkuşağı renkli şemsiye tutan vatandaşa görevlilerin müdahale ettiği anlar kameraya yansıdı.

Sıklıkla LGBTİ+ bireyleri hedef almasıyla bilinen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Biz sizin gibi LGBT çocuğu değiliz, biz Ayetel Kürsilerin çocuğuyuz" demişti. Geçen aylarda da Soylu'nun LGBTİ'lere "sapkın" dediği paylaşımı Twitter tarafından "nefret içerikli paylaşım" olarak etiketlenmişti.

MÜDAHALE EDİLDİ

Bugün, Soylu'nun Trabzon'da konuşması sırasında dikkat çeken anlar yaşandı.

Soylu, konuşurken arka tarafta LGBTI+ topluluğunun en ünlü sembolü olarak kullanılan altı çizgili gökkuşağı renklerini barındıran bir şemşiye tutan yurttaşa müdahale edildiği görüldü.