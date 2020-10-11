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  3. 11 Ekim 2020 11:15

Bakan Soylu paylaştı: Bizim aslanlar yine yakaladı

Şırnak'ta eylem hazırlığındaki terörist, el yapımı patlayıcı ile yakalandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yakalanan teröristin fotoğrafını paylaşarak, ''Bizim aslanlar yine yakaladı'' dedi.

Bakan Soylu paylaştı: Bizim aslanlar yine yakaladı
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Şırnak'ta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda il dışından geldiği tespit edilen terör örgütü üyesi Y.B., İpekyolu Caddesi'nde yaşanan kovalamacanın ardından yakalandı. Teröristin sırt çantasında yapılan aramada EYP ele geçirildi. Y.B.'nin emniyetteki sorgusu devam ediyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da sosyal medya hesabından teröristin ve yakalanan patlayıcının fotoğrafını paylaşarak, "Akıllanmayacak mısınız? Ne istiyorsunuz bu ülkenin huzurundan! Bizim aslanlar yine yakaladı, Şırnak’ta terör örgütünün çıyanını" ifadelerini kullandı.

DHA

eylem , terörist , süleyman soylu , şırnak
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