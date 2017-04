Bakan Soylu rakamı az buldu, talimat verdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türk Polis Teşkilatı'nın 172. Kuruluş Yıldönümü vesilesiyle İçişleri Bakanlığında polis memurlarını ağırladı. İlana çıkılan polis memur alımı için yapılan başvuruların yetersiz olduğunu kaydeden Soylu, 14 bin müracaatın yüksek bir müracaat olmadığını belirterek, gerekli duyuruların yapılması talimatını verdi.

İçişleri Bakanı Soylu, Türk Polis Teşkilatı’nın 172. Kuruluş Yıldönümü vesilesiyle, Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, Asayiş Şube Müdürlüğü, Trafik Şube Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Polis Özel Harekat Şube Müdürlüğü ve Motosikletli Polis Timleri Amirliğinden polis memurlarını kabul etti. İçişleri Bakanlığında gerçekleşen kabulde, polis teşkilatının 172. kuruluş yıldönümünü kutlayan Bakan Soylu, “Her gün Türk polisimiz, emniyet teşkilatımızın bütün bireyleri vatandaşımızın güveni, huzuru için, asayişin temini için, bize bırakılan medeniyetin yarınlara taşınması için büyük bir mücadele vermektedir. Özellikle, 15 Temmuz’da Türk Polis Teşkilatı'nın ortaya koymuş olduğu büyük mücadele azmi, büyük fedakarlık ve bu memlekete saldıranlara karşı canını siper etme anlayışı tarihimizde de, geleceğimizde de büyük bir kahramanlık destanı olarak kendi yerini alacaktır. bugün burada rahat bir şekilde oturuyor, demokrasinin yükselmesini, ülkemizin gelişmesini önemli ölçüde temin edebiliyorsak, bu arkadaşlarımızın, şehit olan arkadaşlarımızın büyük fedakarlığıdır. Hepimizin üzerinde sorumluluklar var. Bu sorumluluk ile birlikte adımlarımızı geleceğe daha güvenli bir şekilde atacağız. Annelerimizin, çocuklarımızın, babalarımızın, büyüklerimizin, memlekette yaşayan her bireyin bizden beklentisi budur. Polis eşittir güvendir. Üniforma veya üniformasız polisi gördüğü andan itibaren rahatlayan, işte tam zamanı diyen bir milletimiz var. Bu, Türk Polis Teşkilatı'nın bugüne kadar yapmış olduğu çalışmaların, samimiyetin büyük bir eseridir. Bunu geleceğe daha kuvvetli bir şekilde taşımak bizim görevimizdir” açıklamasında bulundu.

15 Temmuz darbe kalkışmasında Türk Polis Teşkilatı’nın vermiş olduğu mücadeleye de değinen Soylu, konuşmasına şöyle devam etti:

“15 Temmuz’da bizim kabiliyetlerimizi kaybedeceğimizi düşünenler ve hain Fetullahçı Terör Örgütü’nün ayıklanması ile birlikte Türk Polis Teşkilatı'nın bu konuda zafiyet içerisine gireceğini düşünenler, yanılgı içerisinde olduklarını özellikle 15 Temmuz’dan sonra yapılan operasyonlarda görmüşlerdir. Milletimizin, polisimizden büyük beklentileri var. Terörle mücadelede büyük bir beklentileri var. Özellikle, gençlerimizin başına musallat olmuş uyuşturucu ile ilgili her bir polisimiz kendi başına uyuşturucuyla ilgili görevlidir. Bizim bu ülkede en çok mücadele vereceğimiz meselelerden bir tanesi de uyuşturucudur. Hem terörizmin kaynağıdır hem de bizim körpecik zihinlerimizi, evlatlarımızı ailelerinden koparıp almaktadır. Asayiş, trafik ve bütün bunlarla ilgili yapacağımız çalışmalarda da aynı anlayışı bugüne kadar hangi titizlikle devam ettirmişsek bundan sonra da devam ettireceğiz. Polis güvenin temsili olduğu kadar aynı zamanda şefkatin de temsilidir. Milletimize karşı, çocuklarımızı, gençlerimizi, çocuklarımızı suçtan ayırmak için de yapmamız gereken elbette ki; şefkatle, adaletle, hakkaniyetli muamele etmelidir. Milletimizin duası sizinle birliktedir. Bizim milletimiz büyük, asil bir millettir. Her daim her duasında bu memleket için kendini ortaya koyan polis teşkilatımıza hep dua eder. Bu sorumluluklarımız bizi adaletten, hakkaniyetten, demokrasinin muhafazasından ve kardeşliğimizin, birliğimizin bu ülkede ilelebet olmasından sorumlu tutmaktadır. Şehitlerimize karşı borcumuzu hem terör örgütlerini tasfiye ederek hem de suçluya gerekli cezayı vererek adalet nezdinde ama aynı zamanda milletimize şefkatle davranarak yapmalıyız. Şu anda biz bu odada yalnız değiliz. Şu anda bu memleket için şehit olmuş, al bayrağa sarılmış ve öteki dünyada bizi bekleyen arkadaşlarımız da bu odadalar. Terörle mücadelede omzunuzun yanı başındalar. Attığımız her adımda onlara ait sorumluluğumuz bizimle beraber olacaktır. Biz hiçbir zaman ikinciliğe veya üçüncülüğe razı değiliz. Dünyanın en iyi polis teşkilatı olmalıyız. Herkes Türk Polis Teşkilatını özellikle emniyet mensuplarımızı parmakla göstermelidir. Bizim dünyaya öğreteceklerimiz var. Sadece ilimle, fenle, gelişmeyle, kalkınmayla değil; aynı zamanda güvenliğin nasıl tesis edildiğini, polisliğin nasıl yapıldığını ve milletle nasıl münasebette bulunulduğunu, bu güven ve huzur ilişkisinin nasıl kurulduğunu göstermekle mükellefiz.”

Altınok: "Bizim tek meşru emir aldığımız nokta bakanımızdır, hükümetimizdir, Cumhurbaşkanımızdır"

Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, Türk Polis Teşkilatı’nın meşru hükümetin emirleri dışında hiçbir yerden emir almayacağını vurgulayarak, “172 yıldır bu memleketin birliği, bekası için, milletimizin refahı ve huzuru için canını verebilme cesaretini göstermiş olan ve bunu her zaman ispat etmiş olan bu teşkilatın bütün mensupları sizin riyasetinizde Türkiye Cumhuriyeti devletinin geleceği ve bekası adına gerek terörle mücadele noktasında, gerek asayiş ve güvenlik noktasındaki üzerine düşen görevleri bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yerine getirmeye büyük bir özveri ile yerine getirmeye devam edecektir. 15 Temmuz’da ve daha önceki süreçte kendini ispat etmiş olan teşkilatımız, sadece milli iradeyle seçilmiş meşru hükümetin emirleri dışında hiçbir yerden emir almayacağını, demokrasinin ve insan haklarının en ücra noktalarda dahi hissedilmesi için elinden geleni bundan sonra da yapacaktır. Bizim tek meşru emir aldığımız nokta bakanımızdır, hükümetimizdir, Cumhurbaşkanımızdır, anayasadır, hukuktur. Bunun dışında hiçbir mercinin emniyet teşkilatı içerisine girip emniyet teşkilatının birliğini ve bütünlüğünü bozmasına bizler müsaade etmeyeceğiz” açıklamasını yaptı.

15 Temmuz’dan sonra ilana çıkan Polis Özel Harekat ilanına 295 kişinin başvuru yaptığını kaydeden Soylu, “Sayfalar dolusu, ciltler dolusu Kitap yazsak bunu anlatmakta zorlanırız. Bundan daha büyük bir cevap olmaz” dedi.

Bunun üzerine 10 bin polis memuru alımı için ilana çıktıklarını kaydeden Altınok, şu ana kadar 14 bin 500 müracaatın yapıldığını aktardı. Yapılan bu müracaatın yetersiz olduğunu bildiren Bakan Soylu, gerekli duyuruların yapılması talimatını verdi.