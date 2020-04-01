Bakan Soylu: ''Her türlü senaryoya göre tedbirimiz hazır''

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Tarafsız Bölge'de Ahmet Hakan'ın sorularını yanıtlıyor.



İşte İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamaları şu şekilde;

Kamu düzenin ayakta tutmak bizim açımızdan en önemli süreçtendir. İkincisi sağlık sisteminin ayakta kalması salgının bulaşısı ve onun oluşturacağı hastaların ve sağlık sisteminin neredeyse işleyemez haline getirmemesini temin etmek. Üçüncüsü belirsiz bir sürecin gıda tedarik zincirlerinin devam etmesi esastır ve dördüncüsü sosyal mesafe ve sosyal izolasyonun sağlanmasını sağlamaktır.

Dünyada Almanya’nın kendine ait farklı bir yöntemi var. İtalya’nın ABD’nin farklı bir yönetim var. Belli merkezlere ve ülke genellerine yönelik farklı yönetimleri var biz bütün bunları izliyoruz. 81 ilin giriş ve çıkışındaki denetimleri sıklaştırdık. Şehirlerden şehirlere gitmeyin bunu daha da zorlaştıracağız.

Taşınma halinin son bulması gerektiği bir dönemdeyiz. Bu özel dönemde yer değiştirmememiz lazım.

Esas itibariyle biz fiili bir zorluk çıkarmaya çalışıyoruz bunu çok net ifade ediyorum. Kendi şehirleri dışına çıkmaların istemiyoruz. Bunun için tüm özel araçlarda kontrol yapıyoruz.

Şimdi gerek umreciler gerekse de yurt dışından gelen öğrenciler yurtlarımızdaydı. Toplam 18 bin kişi yurtlarda kalıyordu.

Buradan muradımız şu; Otobüs yolculuğu yüzde 99 azaldı. Uçak yolculuğu günde birkaç sefere düştü. Üretim için gidenlerle ilgili bir kısıtlama yok. Biz özel araçların il dışına çıkmaların arzu etmiyoruz. Bunun için her türlü zorluğu oluşturacağımıza inanıyorum.

Biz veriler üzerinden bu mesele başladığından itibaren ölümler başladığı andan itibaren sürekli önlem almaya çalışıyoruz.

Aldığımız her tedbirle özellikle inanların dışarıya çıkmamasını ikna etmeye çalışıyoruz. Aldığımız tedbirlerle de bunu uyguluyoruz. Hem tembihlerimiz hem de ortaya koyduğumuz stratejinin başarıya ulaştığına inanıyoruz.

Özellikle eğer 18 büyükşehir belediyesine ait toplam yolcu hareketliliği gelirse tam anlamıyla gözükecektir. Bunun farklı olduğu illerde var.

Bir gevşeme olursa biz başka bir tedbir alacağız. İllerde bazı özel araçları da kısıtlayabiliriz.

Yüz hanelik yerde 8-10 vaka görülürse bu bir risktir. Temas başladığı andan itibaren o beldenin tamamı bu virüs ile karşı karşıya kalacaktır. Değerlendirme yapılıyor ve karantina kararı alınıyor.

İstanbul Türkiye’nin dünyaya açık penceresi en çok dikkat ettiğimiz il İstanbul. Biz şöyle başladık. Çin İran ardından Avrupa… Şimdi İstanbul Avrupa ile çok iç içe yani Avrupa’nın 9 ülkesine ve ardından diğer ülkelerine günler önce uçak seferlerini yasaklamamızın temel sebebi İstanbul’un yavaş yavaş yükseliyor olmasıydı. İstanbul’u esas etkileyen Avrupa. Tedbirleri aldık. İstanbul’un yanı sıra ben 5 gün önce kaymakamlarımızla bir araya geldik. İstanbul Valimiz tüm belediyle başkanları ile görüştü. Yaklaşık 218 bin esnaf kapattık. Bunun önemli bir bölümü de İstanbul’dur. Bulaşın yayılmasının engellenmesi için yaptık. Yurt içi ve yurt dışı tüm uçuşları durdurmaya gittik. Şu anda bizim elimizde bu vakaların nereden geldiğine dair temel bilgiler söz konusu.

2-3 kişi yan yana geldiğinde polise uyarın diyoruz.

Söylenecek en kötü söz her şey iyi durumda demektir. Bu hepimizi rehavete iter. Şunu söylemem gerekir ki alternatif her türlü tedbirlerimiz hazır. İşin başından itibaren senaryoların tamamına ait alınacak tedbirleri ortaya koyuyoruz.

Biz hiçbir kararı kendi başımıza almıyoruz. Biz bu kararı Sağlık Bakanımız ve Bilim Kurlumuzun tavsiyelerini Cumhurbaşkanımıza arz ederek ortaya çıkacak akılla şu ana kadar alınan kararlar alınmıştır. Sahada gördüklerimizi biz paylaşmak zorundayız. Bilim Kurulu’nun bize söylediği siz sosyal mesafeyi artırın. Bir şehrin bir caddesi ile ilgili yoğun alışveriş görüyorsak hemen barikatları koyarız. Alınan tedbirler yürümüyorsa üst tedbirleri almak bizim temel sorumluluğumuzdur.

Bizim yapmamız gereken bu seyreltmeleri ne kadar daha yapabiliriz. Hangi üretimlerden vazgeçebiliriz. bunları ortaya koymaktır. Senaryolarımız hazır.

Sokağa çıkma yasağından önce alınabilecek tüm tedbirler de hazır. Özel araçlar için uygulayabileceğimiz tedbirler var. Dünyada hangi ülke neyi yapmış, biz ne yapabiliriz. Sürekli geri dönüş alarak bilgi alıyoruz. Elimizden gelen bütün gayreti koyuyoruz. Safa safa ne yapabileceğimiz konusunda biz bu kararları alırken ne ABD ne Avrupa aldı. Biz bu kararları bu ülkelerden önce aldık. Sağlık Bakanımızın ‘Allahını seviyorsan bu kapıları kapat’ dediği gün kapattık.

Belki de siyasal pozisyonun alınmaması gereken tek yer burasıdır. Her birimizi siyasal pozisyonlarımızdan sıyrılarak elimizde bulunan kurum kuruluşların ortaya koyduğu sorumlulukla hareket etmek zorundayız. Bir belediye başkanının kamusal sorumluluğu vardır. Devlette bir Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığı var.

Her insanın bir sorumluluğu var. Ben dün telefonda da sayın Ekrem İmamoğlu’na aynı tavsiyelerde bulundum. Burada gerek yardım meselesinin gerek ilerleyen sürecin her birimizin nasıl pozisyon alması gerektiğini konuştum. Biz kör dövüşünün içerisinde bulunmamalıyız bu yanlış bir şey. Aramızdan en ufak bir su sızmamalı.

Günde 200’ün üzerinde telefonla konuşuyoruz ki bir eksiklik olmasın. Sahadan gelen bilgiyi atlamayalım. Yaptığımız bir adımın olumsuzluğu varsa yansısın. Dün akşam FOX TV kanalında bir değerlendirme yapıldı. Bizim idari sistemimizde yerel hükümet yok. Acaba birileri bu karşı karşıya kaldığımız bu süreçten bir başka anlam mı çıkarmaya çalışıyor? İşkillenme mi çok bulmayın. Trump bu virüsü bize Çin getirdi dedi.

Bu işin ne kadar gideceğini bilmiyoruz. Polisimizi bekçimizi jandarmamızı büyük iş gören bize bağlı bütün birimlerin ne kadar gideceğini bilmiyoruz. Buna dünyanın ve bizim nefesimiz ne kadar sürecek bunu bilmiyoruz.