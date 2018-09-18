Bakan Soylu: Teker teker üstlerini çiziyoruz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada "Yıllardır bu ülkeyi etnik farklılıkları bahane ederek bölmeye çalışan PKK, neredeyse son nefesine gelmiştir. Bakın, arananlar listelerinin renkli olanlarını elimize aldık, teker teker üstlerini çiziyoruz" ifadelerini kullandı.



İçişleri Bakanı Süleyman Süleyman Soylu, "Geçen yılın tamamında bu renkli listelerden (terörden arananlar listesi) 63 teröristi etkisiz hale getirmiştik. Bu yıl sene sonu gelmeden 65 tanesini evlatlarımız etkisiz hale getirdi. Dün Tunceli'de Kutuderesi'nde 10 teröristi daha etkisiz hale getirdik. Bunların bütün kırıntılarını süpürüyoruz" dedi.