Bakan Soylu: Terör yakında bitecek

Diyarbakır Anneleri Evlat Nöbeti'nde 4. Yıl Programı'nda konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terörün ne zaman biteceğine ilişkin soruya cevap verdi.

Bakan Soylu'dan kritik 'terör' açıklaması! "Terör örgütünün ne zaman biteceği" yollu soruyu dile getiren Bakan Soylu, "Yakın zamanda Türkiye'de bitecek, merak etmeyin. Terör örgütünü sökerken Amerika'yı söküp atmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

İşte Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları:

PKK ve YPG'nin patenti ABD'dedir. Onlar olmasa böyle bir terör örgütü olmaz. HDP de ABD'nin uşağıdır.



Terör örgütü ne zaman bitecek? Yakın zamanda Türkiye'de bitecek, merak etmeyin. Terör örgütünü sökerken Amerika'yı söküp atmak istiyoruz.



Bizim Amerika'ya ihtiyacımız yok. Bizim kültürümüzden, inancımızdan bihaber olan Avrupa'ya ihtiyacımız yok.



Asıl derdimiz terör örgütlerini kendilerine kalkan edinenlerdir. Terör örgütlerini sahaya sürenlerdir.