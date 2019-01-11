Bakan Soylu'dan 81 ile seçim genelgesi

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçiminde, vatandaşların hür iradelerinin sandığa yansıtılabilmesi, seçimlerin ülke genelinde huzur ve güven ortamı içerisinde yapılabilmesi amacıyla, Yüksek Seçim Kurulu kararları göz önünde bulundurularak hazırlanan "seçim tedbirleri” konulu genelge, İçișleri Bakanı Süleyman Soylu'nun imzasıyla 81 il valiliği ile kolluk birimlerine gönderildi.

Genelgeye göre, İçişleri Bakan Yardımcısı başkanlığında, Bakanlık merkezinde, ülke çapında seçimle ilgili her türlü tedbiri gözden geçirmek, gelişmelerin anlık olarak takibini yapmak ve il valileri ile sürekli iletişim halinde bulunmak üzere "Seçim Koordinasyon Komisyonu" oluşturuldu.

İllerde ise seçimlerin güven ve huzur içerisinde geçirilmesi ve koordinasyonun sağlanması amacıyla "İl Seçim Koordinasyon Merkezleri" kuruldu. Ayrıca, Bakanlık merkezinde ve tüm illerde 7/24 esasına göre faaliyet gösteren Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER), seçimlere ilişkin meydana gelen tüm olayların takibini yaparak merkeze ulaşan bilgileri İçişleri Bakanlığı üst düzey yöneticilerine anlık olarak aktaracak.

Bölge toplantıları yapılacak

Soylu'nun başkanlığında, seçim güvenliğine ilişkin alınan ve alınacak tüm tedbirlerin gözden geçirilmesi amacıyla, il valileri, il jandarma komutanları, il emniyet müdürleri ve var olan illerde sahil güvenlik komutanlarının katılımlarıyla seçim güvenliğine ilişkin bölge toplantıları yapılacak.

Valiler, illerinde güvenlik birim amirleri ve lüzum görülecek diğer yetkililerin katılımıyla seçim güvenliği toplantıları gerçekleştirecek ve seçim sürecinde alınacak tedbirleri kapsayacak şekilde İl Seçim Güvenlik Planları hazırlayacak.

Yeterli sayıda güvenlik personeli görevlendirilecek

Seçim güvenliğine yönelik planların uygulanmasında ve tedbirlerin alınmasında görev yapacak yeterli sayıda emniyet, jandarma, sahil güvenlik personelinin, güvenlik korucuları ve gönüllü güvenlik korucularının görevlendirilmeleri yapılarak tüm kolluk birimlerinin tam bir iş birliği ve koordinasyon içerisinde çalışmaları sağlanacak.

Terör örgütü ve uzantılarının seçmen iradesini baskıyla etkilemeye yönelik girişimlerine müsaade edilmeyecek. Siyasi parti temsilcilerinin ve adayların herhangi bir baskıya ve kısıtlamaya maruz kalmadan, ilgili mevzuat çerçevesinde propaganda ve benzeri çalışmaları yapmalarını sağlayacak tedbirler alınacak.

Manipüle girişimlerine müsaade edilmeyecek

Seçim öncesi, seçim günü ve sonrasında huzur ortamını bozmayı amaçlayan kişi ve grupların faaliyetlerinin önlenmesi, seçim sonuçları üzerinden yaşanacak tartışmaların asayiş ve güvenlik sorununa dönüşmemesi için gerekli olan tüm tedbirler alınacak.

Seçim sürecinde terör örgütü ve uzantılarının, ülkenin güven ve huzurunu bozmaya, olumsuz algı oluşturmaya yönelik olası tüm çabaları yakinen takip edilecek.

Başta vatandaşların toplu olarak bulunduğu umuma açık yerler, turistik bölgeler, havaalanı, deniz limanı, otobüs terminali, tren istasyonu, alışveriş merkezi ve benzeri yerlerde gerekli önleyici güvenlik tedbirleri alınacak.

Provokatif davranışlarla Suriyeli vatandaşların ve farklı etnik ve kültürel kimlikler üzerinden asayiş olaylarının (hırsızlık, taciz gibi) toplumsal olaylara dönüşmemesi için gerekli tedbirler planlanacak ve bu tür olaylara fırsat verilmeyecek.

Seçim günü elektrik kesintisi riskine karşı jeneratörler hazır tutulacak

Seçim sürecinde ve özellikle seçim gününde elektrik kesintilerinin önüne geçebilmek amacıyla, enerji dağıtım merkezleri, doğal gaz ve petrol boru hatları ile diğer hassas tesislere yönelik alınan koruma tedbirleri gözden geçirilecek. İlgili kurumlarla gerekli koordinasyon sağlanarak, seçimle ilgili tüm alanlarda enerji arzının sürekliliğini sağlamak amacıyla jeneratör ve benzeri güç kaynakları kullanıma hazır halde bulundurulacak.

Bilişim sistemlerini işlevsiz hale getirmeye yönelik siber saldırı ve sabotaj eylemlerine karşı gerekli önlemler alınacak, özellikle sosyal medya ortamında yapılan "provokatif paylaşımlar" kolluk birimlerinin "bilişim suçları ile mücadele ekipleri" tarafından yakından takip edilerek, herhangi bir provokasyona meydan verilmeyecek.

Seçimlerin yapılacağı okullarda bulunan her türlü kamera sisteminin faal olmasına yönelik gerekli tedbirler alınacak. Binaların teknik altyapısı gözden geçirilerek binaların aydınlatma imkan ve sistemleri ile güvenlik kameraları çalışır halde bulundurulacak.

Seçimi izleyecek olan uluslararası gözlemcilere misafirperverlik gösterilecek

Seçimleri izlemek üzere Türkiye'ye gelecek uluslararası kuruluş temsilcileri ile yabancı büyükelçilik temsilcilerine gerekli misafirperverlik gösterilerek, çalışmaları için uygun ortam sağlanacak.

Ayrıca valiliklerce, mahallin özelliklerine göre seçim sürecinde meydana gelebilecek hassasiyetler çerçevesinde gerekli risk değerlendirmeleri yapılarak, alınmasında lüzum görülen ilave tedbirler uygulamaya konulacak.