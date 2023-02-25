Bakan Soylu'dan fahiş kira artışıyla ilgili açıklama:

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Bozdağ'ın açıklamaları şöyle:

"Delil tespiti yapılmadan kaldırılmamıştır. Bundan sonra da delil tespiti yapılmadan enkazların kaldırılması söz konusu değildir. Şu ana kadar 7 bin 598 binada bilirkişi incelemesiyle delil tespiti yapıldı.

Deprem bina soruşturmalarında bugüne kadar 612 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı, 184 hakkında tutuklama kararı verildi, 214 hakkında adli kontrol, 71'i hakkında yakalama, 55 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği, 16 kişinin de vefat ettiğini belirtiyorum.

Deprem bölgelerinde diğer suçlara ilişkin soruşturmalar devam ediyor. Şu ana kadar hırsızlıkta 351 vaka, 284 şüpheli için işlem yapıldı. 179 kişi için tutuklama kararı verildi. Yağma konusunda, 4 vaka, 4 tutuklu vardır.

Dolandırıcılık suçlarında da 5 nitelikli dolandırıcılık vakası olduğunu görüyoruz, 7 kişi tutuklandı.

İsias Otel ve diğerleriyle ilgili verilmiş bir gizlilik kararı yoktur. Soruşturmalarda gizlilik kararı yoktu. Usule uygun, gizlilik kararı alınmadan yürütülmektedir.

Adalet Bakanlığı olarak mevzuatlarımızı güncelleyeceğiz. Bir hazırlık içindeyiz. Deprem döneminde yaşanan zorluklardan istifade ederek haksız kazanç elde etmek isteyenlerle ilgili yeni yaptırım uygulamasına geçilecek. Kira, nakliye gibi hizmetlerde haksız kazanç elde etmek isteyenlere karşı çok ağır cezalar öngören düzenlemeler yapacağız."

İçişleri Bakanı Soylu'nun açıklamları şöyle:

"Bu afetin büyüklüğünü deprem olarak tanımlamak, bu afeti tam olarak anlatamamak gibi bir anlayışla karşı karşıya bırakır. Bu kadar yaygınını, bu kadar insanı etkileyeni görmedik, tecrübe etmedik. Şu anda ne kadar enkaz kaldırılacağına dair aşağı yukarı hesap ediliyor.

Sadece Hatay'ın Antakya'sında 15 milyon ton. 3-4 ay içerisinde bitirilebilecek bir enkazdan bahsediyoruz. 26 binin üzerinde arama-kurtarma çalışması yapılan bina var. Bütün bunlar 3 Hollanda büyüklüğü olan 110 bin kilometrekarelik bir alanla karşı karşıya kaldık.