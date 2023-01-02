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Bakan Soylu'dan kadına şiddet mesajı

Bakan Soylu'dan kadına şiddet mesajı
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından 2022 Aile İçi ve Kadına Şiddet Raporunu paylaştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun paylaşımı şu şekilde:

"İstanbul Sözleşmesi feshedilirse kadın cinayetleri artar" diyenler, 2022 Aile İçi ve Kadına Şiddet Raporumuz. Kadına şiddet 0 olana kadar mücadeleye devam. Bugün, Kadına Şiddet konusunda Değerlendirme Toplantımızda da bakanlığımız görev alanında önemli ek kararlar alacağız.

Etiketler süleyman soylu kadına şiddet rapor
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