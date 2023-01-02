Bakan Soylu'dan kadına şiddet mesajı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından 2022 Aile İçi ve Kadına Şiddet Raporunu paylaştı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun paylaşımı şu şekilde:
"İstanbul Sözleşmesi feshedilirse kadın cinayetleri artar" diyenler, 2022 Aile İçi ve Kadına Şiddet Raporumuz. Kadına şiddet 0 olana kadar mücadeleye devam. Bugün, Kadına Şiddet konusunda Değerlendirme Toplantımızda da bakanlığımız görev alanında önemli ek kararlar alacağız.
"İstanbul Sözleşmesi feshedilirse kadın cinayetleri artar" diyenler,— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) January 2, 2023
2022 Aile İçi ve Kadına Şiddet Raporumuz⬇️
Kadına şiddet 0 olana kadar
MÜCADELEYE DEVAM
Bugün, Kadına Şiddet konusunda Değerlendirme Toplantımızda da bakanlığımız görev alanında önemli ek kararlar alacağız⬇️ pic.twitter.com/SNaEVgfp1M
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