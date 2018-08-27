Bakan Soylu'dan kamu kurumlarına ''fotoğraf talimatı''

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu imzasıyla yayımlanan ve bakanlığa bağlı tüm birimlere gönderilen genelgede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın portresinin, birimlerin girişlerine asılması istendi. Portrenin boyutları da İller İdaresi tarafından belirlendi.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu imzasıyla yayımlanan ve bakanlığa bağlı tüm birimlere gönderilen genelgede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın portresinin, birimlerin girişlerine asılması istendi.

EMNİYET, JANDARMA, AFAD VE 81 İL VALİLİĞİ LİSTEDE

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından hazınlanan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu imzasıyla 31 Temmuz'da yayımlanan genelge sonrasında, kaymakamlıklar, valilikler, emniyet müdürlükleri ve karakollarda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın portresini asma hazırlıkları yaşanıyor. Soylu'nun yayımladığı genelgede, ''Bakanlığımız merkez birimleri, bağlı kuruluşları, valilikler, kaymakamlıklar, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı binaları ve bunlara bağlı karakolların girişlerinde Sayın Cumhurbaşkanımızın ‘www.illeridaresi.gov.tr’ adresinden ulaşılacak fotoğrafının kullanılması hususunda gereğini rica ederim'' ifadelerine yer verildi.

Genelge, bakanlık merkez birimlerine, Jandarma Genel Komutanlığına, Emniyet Genel Müdürlüğüne, Sahil Güvenlik Komutanlığına, Göç İdaresi Genel Müdürlüğüne, AFAD başkanlığına ve 81 il valiliğine gönderildi.

KURUMLAR FOTOĞRAFÇILARA BAŞVURDU

Kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, fotoğraf stüdyolarına giderek, genelgede belirtildiği gibi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 50 x 70 santimetre ebadındaki renkli portrelerini yaptırıp, birimlerin girişine asıyor.

İLLER İDARESİ'NDEN UYARI

İller idaresinin resmi internet sitesinde, fotoğrafla birlikte bir de uyarı metni yayınlandı. Metinde "31/07/2018 tarihli ve 5369 sayılı yazımıza ve yazımızda belirtilen Sayın Cumhurbaşkanımızın Fotağrafına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz. Fotoğrafın boyutu 50 cm x 70 cm ölçülerinde olmalıdır" denildi.

İŞTE RESMİ DAİRELERE ASILAN ERDOĞAN FOTOĞRAFI