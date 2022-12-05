Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: Gündem değiştirme çabasında
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Kılıçdaroğlu, ‘Cari açık uyuşturucuyla kapatılıyor’ iftirasını ispat edemeyip, bayatlamış iftira/dedikodularla gündem değiştirme çabasında” dedi.
İçişleri Bakanı Soylu, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Kılıçdaroğlu; polise, jandarmaya, Mehmetçiğe, devlete ‘Cari açık uyuşturucuyla kapatılıyor’ iftirasını ispat edemeyip lafın altında kalınca, Jeremy Rifkin de tutmayınca bayatlamış iftira/dedikodularla gündem değiştirme çabasında. İftirasını ispat etmezse Kılıçdaroğlu şerefsizdir” ifadelerine yer verdi.
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