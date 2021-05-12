Bakan Soylu'dan Ramazan bayramında alınacak tedbirlerle ilgili açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ramazan Bayramı Tedbirli konulu basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Soylu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Yaklaşık 81 ilde 10,5 milyon kişi çalışma belgesine sahip oldu. Burada iyi bir sistem kurulmuş oldu.

Önümüzdeki günlerde bu sistemin aynı şekilde devam etmesi için gayretimiz sürecek.

Şehirler arası bin 167 kontrol noktasında denetimler yapılacak.

Tedbirlere uyarsak bayramdan sonra kontrollü normalleşmeye geçebiliriz. Milletimiz bunu hak etti. İyi bir noktaya geldik. Bunu sürdürülebilir kılalım.

Yarından itibaren Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla valiliklerimiz, kaymakamlıklarımız tüm şehit aileleri ve gazilerimizi ziyaret edecekler.

17 Mayıs 05.00'e kadar tedbirlerimiz geçerli. 17 Mayıs günü ne olacağını, nasıl, ne şekilde olacağını vatandaşımızla paylaşırız. Bilim Kurulu ve kabinemizden sonra alınan kararları vatandaşımızla paylaşırız. 17 Mayıs sabahı 05'i hep birlikte görelim inşallah.