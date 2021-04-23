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Bakan Soylu'dan Thodex'in patronu ile çekildiği fotoğraf için açıklam

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer ile çekilen fotoğrafına ilişkin paylaşımda bulundu.

Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İlgili şahıs Faruk Fatih Özer'i tanımıyorum. Bir yakınımız vasıtasıyla 23 Aralık 2019'da, yazılımcı gençlere verdiğimiz randevuya eklemlenerek gelmiştir. Randevu listesinde ismi mevcut değildir ve sadece fotoğraf çekimi esnasında odaya alınmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadesini kullandı.

 NE OLMUŞTU ?

Yatırımcılarının 2 milyar dolar parasıyla yurt dışına kaçtığı iddia edilen yerli kripto para borsası Thodex'in sahibi Fatih Faruk Özer'in, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla da makamında çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı.

'YAZILIMCI GENÇLERLE RANDEVUMUZA EKLEMLENEREK GELDİ'

Soylu da Çavuşoğlu gibi "Özer'i tanımadığını" savundu. Sosyal medya hesabından açıklama yayınlayan Süleyman Soylu, şu ifadeleri kullandı: "İlgili şahıs Faruk Fatih Özer'i tanımıyorum. Bir yakınımız vasıtasıyla 23 Aralık 2019'da, yazılımcı gençlere verdiğimiz randevuya eklemlenerek gelmiştir. Randevu listesinde ismi mevcut değildir ve sadece fotoğraf çekimi esnasında odaya alınmıştır." 

Etiketler süleyman soylu fatih özer thodex fotoğraf
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