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Bakan Soylu'nun kuzeni silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Bakan Soylu'nun kuzeni silahlı saldırıda hayatını kaybetti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kuzeni Sefa Dönmez, Trabzon'un Of ilçesinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde ilçede Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Fatih U. ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kuzeni Sefa Dönmez arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma yaşandı.

5 EL ATEŞ ETTİ
Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Fatih U., belinden çıkardığı tabanca ile Dönmez'e 5 el ateş etti. Dönmez vücuduna isabet eden kurşunlarla yere yığıldı.

 TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
İhbarla gelen sağlık ekiplerinin müdahalesi ile Of Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Dönmez, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

SALDIRGAN POLİSE GİDEREK TESLİM OLDU
Olaydan sonra Fatih U. silahı ile birlikte polise teslim oldu. Polis, cinayetle ilgili soruşturma başlattı.

Etiketler süleyman soylu saldırı
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