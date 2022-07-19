Bakan Soylu'nun kuzeninin katil tutuklandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kuzenini öldüren Fatih U. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kuzeyi Sefa Dönmez'in katil zanlısı Fatih U. tutuklandı.

Olay dün Trabzon'un Of İlçesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre Fatih U., karşılaştığı Sefa Dönmez'le tartışmaya başladı. Tartışma büyüyünce U., yanındaki silahla 5 el ateş ederek İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kuzeni Sefa Dönmez'i öldürdü. Ardından silahıyla birlikte polise teslim oldu.

Cinayet Büro Amirliği ekiplerince alındığı sorguda sabaha kadar ağlayarak, çok pişman olduğunu ifade eden Fatih U.’un, sokak ortasında Dönmez’in kendisini tokatladığı gerekçesiyle olayı gurur meselesi yapıp, silahını ateşlediğini söylediği belirtildi.

Güvenlik önlemleri alınarak adliyeye sevk edilen Fatih U., çıkarıldığı hâkimlikçe 'ateşli silahla adam öldürmek' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.