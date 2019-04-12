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  3. 12 Nisan 2019 13:03

Bakan Soylu'ya hakaret ettiği belirtilen 2 kişiye hapis istemi

Üsküdar'da halka hitaben konuşma yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya bağırarak hakaret ettiği belirtilen 2 kişi hakkında "Kamu görevlisine hakaret" suçundan 2 yıl 4'er aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Bakan Soylu'ya hakaret ettiği belirtilen 2 kişiye hapis istemi
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İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 17 Mart 2019 tarihinde Üsküdar'da halka hitap ettiği, bu sırada Rıdvan Ç. ve Yıldıray Ç.'nin, Bakan Soylu'yu hedef alarak bağırarak hakaret ettikleri belirtildi.

2 kişinin, Bakan Soylu'nun Saadet Partisi'ne ilişkin söylemlerine karşı çıkmakla beraber, hakaret içerikli bir söz söylemediklerini ifadelerinde belirttikleri iddianamede yer aldı.

POLİSLER TANIK OLDU

Olaya tanık olan 3 polis memurunun ise, şüphelilerin hakaret ettiklerini belirttikleri anlatılan iddianamede, 2 şüphelinin üzerlerine atılı suçu işledikleri ifade edildi.

HAPİS CEZASI İSTENİYOR

İddianamede Rıdvan Ç. ve Yıldıray Ç.'nin "Kamu görevlisine hakaret" suçundan 1 yıl 2 aydan 2 yıl 4 aya kadar ayrı ayrı hapisleri talep edildi. İddianame kabul edildi, 2 şüpheli önümüzdeki günlerde Anadolu 38. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.


 
 

DHA

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