Bakan Süleyman Soylu: ''6 kişi enkaz altında''

Deprem bölgesinde 3 bakandan son duruma ilişkin açıklamalar geldi. İçişleri Bakanlı Süleyman Soylu Elazığ'da yaşanan 6.8 şiddetindeki depremle ilgili açıklamalarda bulunuyor. Soylu depremin öncesi sonrası ve mevcut bilgilerle ilgili açıklamalarda bulundu. 31 vatandaş Elazığ'da 4 vatandaş da Malatya'da toplam 35 vatandaşın hayatını kaybettiğini açıklayan Soylu göçük altından da toplam 45 kişinin sağ olarak kurtarıldığını son dakika bilgisi olarak verdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da tedavi gören yaralıların rakamına ilişkin bilgiler verirken taburcu olanların her geçen dakika arttığını aktardı. İşte ayrıntılar



Bakan Soylu verdiği son dakika bilgilerinde Elazığ'da 4 vatandaş da Malatya'da toplam 35 vatandaşın hayatını kaybettiğini açıklayan Soylu göçük altından da toplam 45 kişinin sağ olarak kurtarıldığını son dakika bilgisi olarak verdi. İşte canlı yayın ve ayrıntılar;

İŞTE SOYLU'NUN AÇIKLAMALARI;

Barınma, yiyecek çalışmaları devam ediyor.

Bölgeye 10 binin üzerinde çadır sevk edildi. 6 binin üzerinde çadır kurulumu da sağlanmış durumda. Isıtıcıları da temin edildi ve gönderilmeye devam ediyor.

Şu ana kadar 31 vatandaşımız Elazığ'da 4 vatandaşımız da Malatya'da olmak üzere toplam 35 vatandaşımız hayatını kaybetti. Ayrıca toplam 45 kişinin de sağ olarak kurtarıldığını son dakika bilgisi olarak verebilirim. Ayrıca ümit saatleri içerisindeyiz. Halen çalışmalarımız devam ediyor.

Şu anda Sürsürü'de 6 kişi enkaz altında.

Mustafa Paşa'da arama kurtarma çalışmaları bitti.

Bize ne yapabiliriz diye soran vatandaşlarımız Allah razıolsun oluyor. AFAD'ın, Diyanet'in, Kızılay'ın yardım hatları, hesapları var. Oralardan yardımda bulunabilirler.

Artçı depremler devam ediyor ve bu depremler devam ettikçe vatandaşımızın endişe duyması normaldir.

Az hasarlı binalar bakanlığımız tarafından taranacak.

Birazdan cenazelerimiz var. Onlara da görevlerimizi yerine getirmeye çalışacağız.

Kaymakamlıklarımız 24 saat açık. Hasarlar ilgili evlerine ne zaman döneceklerine ilişkin çok kısa zamanda tespit edip sonuçlandırmak istiyoruz. Gereken her şeyi yapacağız.

SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA'NIN AÇIKLAMALARI;

13'ü yoğun bakımda 104 yaralı tedavi görüyor.

Şuan ilaç vs. anlamında bir desteğe ihtiyaç olmadığını belirterek yüce gönüllü milletimize teşekkür etmek istiyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Allah milletimize bu acıları bir daha yaşatmasın.

ÇEVRE BAKANI MURAT KURUM'UN AÇIKLAMALARI;

Deprem yaşanır yaşanmaz biz de AFAD koordinasyonunda 500'ü aşkın bir ekiple sahada çalışmalara başladık. Hasar tespit çalışmalarını başlattık. Hem Elazığ hem Malatya'da çalışmalarımız süratle sürüyor. Biz Elazığ Valiliği koordinasyonunda bir kriz masası oluşturduk. Gelen talepler doğrultusunda ilgili tüm bakanlıklarımız cevap veriyor taleplere.

Müracaat eden vatandaşlarımıza hızlı bir şekilde durumlarını tespit edip binaya geçişin uygunluğunu belirliyoruz.

Acil yıkılması gereken 12 bina var. Yıkım sürecini başlatmış durumdayız. 349 az hasarlı bina tespit ettik.

Depremin şiddeti sebebiyle birçok ilimiz etkilenmiş durumda hepsiyle ilgili bu rakamları paylaşacağız.