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  3. 07 Kasım 2019 21:24

Bakan Süleyman Soylu açıkladı: ''Gözüm açık giderdim''

İçişleri Bakanlığı'nın Kırmızı Liste'de 4'er milyon TL ödülle aranan 2 teröristin etkisiz hale getiridiğini açıklaması sonrası İçişleri Bakanı Soylu sosyal medyadan paylaşım yaptı.

Bakan Süleyman Soylu açıkladı: ''Gözüm açık giderdim''
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İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kırmızı Liste’de 4’er milyon TL ödülle yer alan 2 terörist; sözde orta saha sorumlusu Numan Batman kod adlı Hejar Çelik ve sözde Amed eyaleti özel güç sorumlusu Erhan Garzan Porsipi kod adlı İshak Özçaktu, Diyarbakır’da etkisiz hale getirildi." denildi.
 
Etkisiz hale getirilen teröristlerin, Ankara Merasim Sokak, Dolmabahçe ve Kayseri'deki askeri servis aracına bombalı saldırının talimatını verdiği belirlendi.

BAKAN SOYLU: GÖZÜM AÇIK GİDERDİM

Etkisiz hale getirilen 2 teröristle ilgili sosyal medta hesabından açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Porsipi. Bu akşam rahat uyuyacağım. Uzun zamandır peşindeydik. İnönü stadı, Merasim sokak, Kayseri, İstanbul. Hepsinin intikamı alındı. Bu kırmızı başka kırmızı... Şükürler olsun. Bu olmadan gitseydim, gözüm açık giderdim." ifadelerini kulllandı.

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terörist , içişleri bakanlığı , kırmızı liste
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