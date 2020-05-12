Bakan tarih verdi: İşte önlemlerin yumuşatılacağı tarih

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün açıklamalarından başlıklar şöyle:

Yüksek mahkemeler, hak duygusunun en güçlü adresidir. Vatandaşın hukukunu belirleyen bağımsız yargının içtihatlarıdır. Bu kazanımlardan bir adım bile geriye gitmek mümkün değildir. Hukuk devleti idarenin bütün eylemlerinde ölçülü olması demektir. Tüm bu süreçleri hukuk devletinin temel ilkesi çerçevesinde yaklaşan bir tutumla Danıştay'ın kuruluş yıl dönümünü kutluyorum.

YARGIDAKİ KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ

Adliyeler, noterlikler için yine bir yol haritası çalışması yapıldı. Bayramdan sonra tüm uygulamalar aşamalı olarak yumuşatılacaktır. Tüm bu çalışmalar Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun uygun bulması ile yürürlüğe girecektir. Noterler yeni çalışma düzenine bugün başladı. Cezaevlerinde 16 milyondan fazla maske üretildi.

İnfaz koruma memurlarımız yurtlarda, konakladığı yerlerde hayatlarını sığdırmaya çalışmaktadırlar. Bakanlığımız adına ben hasreten kendilerine teşekkürlerimiz iletiyorum.