Bakan Tekin açıkladı: 2026 LGS sınavının tarihi belli oldu

Bakan Tekin açıkladı: 2026 LGS sınavının tarihi belli oldu
Güncelleme:

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki sınavın 14 Haziran 2026 Pazar günü yapılacağını duyurdu.

2025-2026 eğitim öğretim yılında yapılacak olan "Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav"ın tarihi açıklandı.
 
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında gerçekleştirilecek merkezi sınavın 14 Haziran 2026 Pazar günü yapılacağını duyurdu.

Bakan Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki sınav, 14 Haziran 2026 Pazar günü gerçekleşecek. 8'inci sınıf öğrencilerimize yönelik LGS kapsamındaki merkezi sınavda tüm sorular, öğretim programlarında yer alan konu ve kazanımlar doğrultusunda hazırlanacak. Öğrencilerimize çalışmalarında kolaylıklar diliyorum" dedi.
 
2025-2026 eğitim öğretim yılı ise 26 Haziran 2026 Cuma günü tamamlanacak.

