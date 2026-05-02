  1. Anasayfa
  2. Güncel
  Bakan Tekin açıkladı: Okullarda ara tatil kalkıyor mu?

Güncelleme:

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okullarda ara tatillerin kaldırılarak yaz tatiline eklenmesinin gündemde olduğunu açıkladı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Rusya ziyareti dönüşünde eğitim sistemindeki tatil düzenlemelerine dair önemli açıklamalarda bulundu. 2019 yılından bu yana uygulanan kasım ve nisan aylarındaki birer haftalık ara tatillerin kaldırılmasının gündeme geldiğini belirten Bakan Tekin, bu sürenin doğrudan yaz tatili dönemine dahil edilebileceğini ifade etti.

Habertürk'te yer alan habere göre, Bakan Tekin, bu değişikliğin eğitim süresini uzatmayacağını, aksine eğitim takvimini daha verimli kılacağını vurguladı.

Bakan Tekin, "Ara tatilleri kaldırdığımızda çocuklarımızın eğitim öğretim hayatı iki hafta uzamayacak. Eylül ayındaki başlangıcı biraz daha geç, haziran ayındakini biraz daha erkene almış olacağız ve böylece öğrencilerimiz daha uzun tatil yapmış olacaklar" ifadelerini kullandı.

 

Habertürk

Etiketler milli eğitim bakanlığı yusuf tekin ara tatil
