Bakan Tekin ''okullarda ara tatil kaldırılacak mı'' tartışmalarına son noktayı koydu

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okullarda ara tatillerin kaldırılacağı iddialarına net yanıt verdi. Tatillerin tamamen kaldırılmadığını belirten Bakan Tekin, akademik takvimde yapılacak düzenlemelerin detaylarını ve öğretmenlerin seminer dönemine ilişkin merak edilenleri açıkladı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, katıldığı canlı yayında eğitim gündemini meşgul eden "ara tatiller kaldırılacak mı?" sorusuna yanıt vererek iddialara son noktayı koydu.

Bakan Tekin, tatillerin kaldırılmasının değil, akademik takvim içinde "teknik zorunluluklara göre düzenleme yapılmasının" gündemde olduğunu belirtti.

"Tatilleri Kaldırmıyoruz, Düzenliyoruz"

Bakan Tekin, 180 iş günü zorunluluğuna dikkat çekerek, dini bayramların eğitim takvimiyle çakışması durumunda esnek planlamalar yapılabileceğini vurguladı. "Ara tatilleri kaldırmak, okula ek gün eklemek değil, takvimi yönetmek anlamına geliyor" diyen Tekin, önümüzdeki yılın takviminin Mayıs ayında netleşeceğini ifade etti.

Öğretmenler için seminer dönemi çevrimiçi olacak

Öğretmenlerin merakla beklediği seminer dönemiyle ilgili de müjdeyi veren Bakan Tekin, "Ara tatilin Ramazan Bayramı ile örtüşmesi nedeniyle öğretmen arkadaşlarımızın seminer dönemini bu kez çevrimiçi (online) olarak gerçekleştireceğiz" dedi.

Özel Okul Ücretlerinde Sıkı Denetim

Özel okullardaki eğitim, yemek ve servis ücretlerinde yaşanan fahiş artışlara da değinen Tekin, Bakanlığın mevzuatına aykırı davranan kurumların affedilmediğini belirtti. Denetimlerin aralıksız sürdüğünü ifade eden Bakan, özel okul tercihinin velilerin iradesinde olduğunu ancak Bakanlığın her türlü haksız fiyat artışını denetleyen mekanizmalara sahip olduğunun altını çizdi.

