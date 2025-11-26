Bakan Tekin velilerden şikayet var diyerek açıkladı: Okullardaki ara tatil iptal edilebilir

  1. Anasayfa
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bu yıl Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümüne denk geldiği için büyük tepki çeken ara tatil için velilerden şikayetler geldiğini belirterek "2 yıldır üstünde çalışıyoruz, bu sene de inceleyip karar vereceğiz" diyerek iptal sinyalini verdi.

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2 günlük Mardin ziyareti kapsamında gazetecilere önemli açıklamalarda bulundu. 2019 yılından itibaren eğitim-öğretim dönemi içinde 2 kez uygulanan uygulanan birer haftalık ara tatilde revizyona gidebileceklerinin mesajını verdi.

Türkiye gazetesinden Mahmut Özay'ın haberine göre; liselerdeki eğitim süresinin şimdilik beklemede olduğunu belirten Bakan Tekin, adrese dayalı kayıt sistemini delen velilerle ilgili de yeni önlemler alacaklarını söyledi.

Okullarda senede iki kez uygulanan ara tatilden ailelerin şikayetçi olduğunu belirten Bakan Tekin, "Bu konuda velilerden çok talep geliyor, çalışan anne ve babalar sorun yaşıyor. Çocuk tatil sonrasında tekrar okula gitmek istemiyor. Öğretmenlerimiz çocuğun okula adaptasyonu zor oluyor diyor. Bu konuda iki yıldır analiz yapıyoruz. Bu yıl da yapacağız. Ondan sonra değerlendireceğiz." sözleriyle ara tatilin kaldırılabileceğinin sinyalini verdi.

Türkiye Gazetesi

