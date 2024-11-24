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Bakan Tekin'den laiklik karşıtı skandal ifadeler sonrası Aıtkabir'de dikkat çeken satırlar

Bakan Tekin'den laiklik karşıtı skandal ifadeler sonrası Aıtkabir'de dikkat çeken satırlar
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Laikliği hedef alan ve büyük tepki çeken açıklamaları nedeniyle eleştirilen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin 24 Kasım Öğretmenler Günü için çıktığı Anıtkabir'de Anıtkabir Özel Defteri'ne yazdığı satırlarla dikkat çekti.

Batman’da AK Parti'nin toplantısında yaptığı “Bana diyorlar ki laik eğitim açısından senin söylediğin şey ters. Sizin anladığınız laiklik şu; 1940'lı yılları hatırlayın, camilerin kapısına kilit vurmak, camileri ahıra çevirmek, vatandaşın Kur'an-ı Kerim öğrenmesini yasaklamak… Sen Müslümanların inanç özgürlüğünün prangalar altına alınmasını, yasaklanmasını anlıyorsun. O zaman ikimizin laiklik anlayışı arasında fark var. Ben evrensel laiklikten yanayım, sen Türkiye'ye özgü kendi icat ettiğin laiklik kavramını bana dayatıyorsun…” açıklamalarıyla tepki çeken Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü için Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istiratgahı Anıtkabir'deydi.

Laikliği hedef alan ve büyük tepki çeken açıklamaları nedeniyle eleştirilen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin 24 Kasım Öğretmenler Günü için çıktığı Anıtkabir'de Anıtkabir Özel Defteri'ne yazdığı satırlarla dikkat çekti.

Öğretmenlerle birlikte Anıtkabir'i ziyaret eden ve Anıtkabir'deki mozoleye çelenk koyan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Anıtkabir Özel Defteri'ni de imzaladı.

Tekin’in Anıtkabir Özel Defteri'ne yazdığı satırlar ise dikkat çekti.

Laikliği hedef alan ve büyük tepki çeken açıklamaları nedeniyle eleştirilen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin 24 Kasım Öğretmenler Günü için çıktığı Anıtkabir'de Anıtkabir Özel Defteri'ne yazdığı satırlarla dikkat çekti.

Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Bakan Tekin, şunları yazdı:

"Başöğretmenimiz Aziz Atatürk, Millet Mektepleri Başöğretmenliğini kabul edişinizin 96'ncı yıl dönümünde öğretmenlerimizi temsilen manevi huzurlarınızdayız. Mukaddes bir mesleğin mensupları olarak insan haklarına dayanması ve demokratikliği vasıflarıyla gurur duyduğumuz Cumhuriyetimizin ideallerini yaşatmak üzere istikbalimizin emanetçisi telakki ettiğimiz evlatlarımızı en nitelikli şekilde yetiştirme gayretimiz bakidir. 'Köklerden Geleceğe' şiarında, kadim kültürümüzle aydınlık geleceğimize 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli' ideali ile yola çıktığımız bu tarihi süreçte; bugünü imar, geleceği inşa eden öğretmenlerimizle bizlere hedef gösterdiğiniz 'muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkmak' için azim ve kararlılıkla çalışmaktayız. Bizler, fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür şuurlu nesiller yetiştirip Türkiye Cumhuriyeti'nin aydınlık yarınları için çalışmaya devam edeceğiz. Ruhunuz şad olsun.''

Etiketler anıtkabir özel defteri yusuf tekin meb milli eğitim bakanı laiklik mustafa kemal atatürk
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