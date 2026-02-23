Bakan Tekin'den LGS ve ara tatil açıklaması: ''180 gün yetmiyor, pansiyon kontenjanı ayrılıyor!''

  1. Anasayfa
Güncelleme:

MEB Bakanı Yusuf Tekin, eğitim gündemini sarsacak kararları duyurdu! LGS'de okul kontenjanları artık "pansiyonlu ve pansiyonsuz" olarak ikiye ayrılıyor. 180 iş günü ders süresinin fiilen yetişmediğini belirten Tekin, 2027 takvimi için ara tatil ve ders günlerine dair revizyon sinyali verdi. Uzman öğretmenlik tazminatı, "fenomen öğretmen" incelemesi ve yeni atama takvimine dair işte merak edilen tüm detaylar...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum'da yaptığı açıklamalarda öğrenci ve velileri yakından ilgilendiren köklü değişikliklerin sinyalini verdi.

İşte Türkiye gazetesinden Mahmut Özay'ın sorularını yanıtlayan Bakan Tekin'in açıklamalarından öne çıkanlar...

LGS Kontenjanları İkiye Bölünüyor

Özellikle yüzde 1’lik dilimle öğrenci alan köklü liselerdeki pansiyon sorununa neşter vuruluyor. Bakan Tekin, "Bu yıl LGS kitapçığında yer alacak" dediği yeni düzenlemeyi şöyle açıkladı:

"İstanbul Erkek Lisesi gibi okullarda kontenjanı pansiyonlu ve pansiyonsuz olarak ayıracağız. Her grup kendi içinde yarışacak. Ailesi o şehirde olan ile şehir dışından gelen öğrenciyi ayırarak barınma krizini çözeceğiz."

"180 İş Günü Yetmiyor" Mesajı

Mevcut eğitim takviminde ders günlerinin yetersiz kaldığını vurgulayan Tekin, "2027 takvimi üzerinde çalışıyoruz. Resmi tatiller çıktığında 180 günü yetiştiremiyoruz. Ara tatil dahil bu süreci değerlendireceğiz," diyerek ders gün sayısının artırılabileceği ya da tatil sürelerinin değişebileceği sinyalini verdi.

Fenomen Öğretmenlere "DYK" Denetimi

Sosyal medyada içerik üreten öğretmenlerle ilgili müfettiş incelemesinin sürdüğünü belirten Bakan, "Bazı öğretmenler okulda kurs (DYK) açmıyor ama fenomenlik üzerinden özel ders öğrencisi buluyor. Bakanlık Yönetim Sistemi üzerinden bu anomalileri takip ediyoruz," uyarısında bulundu.

Atamalar ve Akademi Eğitimi

2024 ve 2025 KPSS puanıyla atama ihtimalinin (mahkeme kararları hariç) gündemde olmadığını belirten Tekin, Milli Eğitim Akademisi'nde eğitim alan adayların eğitimleri biter bitmez hemen atanacağını duyurdu.

"Laiklik Bildirisi"ne Sert Tepki

Kendisine yönelik yayımlanan laiklik bildirisine "din düşmanlığı yapıyorlar" diyerek tepki gösteren Tekin, "Gerici azınlık" ifadesini kabul etmediğini, laikliği savunduğunu ancak bunun inanç özgürlüğüne müdahale noktasına getirilmesine karşı olduğunu belirtti.

