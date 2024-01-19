Bakan Tekin'den özel okul zamlarıona ilişkin açıklama

Bu yıl dolar bazında fiyat artırımına giden özel okullar yüzde 58'lik oranda zam yaparken Bakan Tekim özel okul zamlarına ilişkin açıklama yaptı.

Ortalama 200 bin liradan 800 bin liraya kadar çıkan özel okul fiyatları, dolar bazında fiyat artırımına gitti.

NTV'de yer alan habere göre, İstanbul'da bir özel okul, birinci sınıf için geçen yıl 13.500 dolar olan fiyatını bu sene 21.300 dolara yükseltti.

Milli Eğitim Bakanlığı henüz resmi bir zam oranı açıklamadı. Ancak geçen seneki hesapla, yüzde 58'lik bir artış öngörülüyor.

Sadece eğitim ücretinin bile yüksek olduğunu belirten veliler, diğer kalemlere gelecek zammın bütçeleri daha da zorlayacağını söylüyor.

ARA SINIFLARA UYGULANAN ZAM

Tartışılan bir diğer konu ise ara sınıflarda uygulanan zam oranının serbest bırakılması...

Veliler, ara sınıflar için de zam oranlarında sınırlama talep ediyor.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI'NDAN AÇIKLAMA

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Sincan Şehit Ahmet Gözütok yarıyıl karne dağıtımı programında açıklamalarda bulundu.

Özel okul ücretlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Tekin, "Şu anda hali hazırda mevcut yönetmeliğimize göre, ara sınıflar için özel okulların fiyatlarını belirleme yetkisi Milli Eğitim Bakanlığı'nda" dedi.

Özel okulların ise başlangıçta okul ücretini kendilerinin belirleme yetkisi olduğunu hatırlatan Bakan Tekin, "Özel okullarımız TEFE-TÜFE yüzde 5 kadar zaman yapma hakları var." diye konuştu.

Özel okullarla görüştüğünü de sözlerine ekleyen Bakan Tekin, "Kendilerini uyarıyoruz. Yeni başlayanlar için yönetmeliğimizde bir bağlayıcılık yok. Dün yine Maliye Bakanımız görüştü, biz de kendileriyle görüştük. Bu konuda fikir alışverişimiz devam edecek."