Bakan Tekin'den tartışma yaratan özel okul çıkışı: ''Feveran etmenize gerek yok''
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2 milyon liraya yaklaşan özel okul ücretlerine ilişkin tartışma yaratan bir çıkışta bulundu.

2025-2026 eğitim öğretim yılı eylül ayı itibarıyla resmen başladı. Ancak özel okullarda uygulanan yüksek ücret politikaları, milyonlarca veliyi endişeye sevk ediyor. Yıllık eğitim ücretlerindeki artış, enflasyonun çok üzerinde seyrederken, orta sınıf aileler için özel okul masrafları büyük bir yük haline geldi.

Velilerden gelen şikayetler sadece özel okullarla sınırlı kalmadı. Çok sayıda devlet okulunda kayıt döneminde “bağış” adı altında ücret talep edilmesi de sosyal medyada tepkilere yol açtı.

Bakan Tekin’den tartışma yaratan sözler

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, katıldığı bir canlı yayında özel okul fiyatlarıyla ilgili sorulara dikkat çeken bir yanıt verdi. Tekin, şu ifadeleri kullandı:

“Veli diyor ki ben çocuğumu 1,5 milyon TL’ye okutan veli ile aynı sosyal statüde olmak istiyorum, çocuğumu da oraya göndereceğim. Saygı duyuyorum ama gönderdikten sonra da ‘Ya 1,5 milyon TL’ye okul mu olur?’ diye feveran etmenize gerek yok.”

Feveran kelimesinin anlamı: Birdenbire öfkelenme, köpürme, parlama

