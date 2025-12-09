  1. Anasayfa
  Bakan Tunç duyurdu: Adli emanet depolarında sayım başladı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye genelinde adli emanet depolarında sayım yapıldığını belirterek, ''Bu teftişler sonrasında gelecek rapor doğrultusunda gerekli adımları kararlılıkla atacağız'' dedi.

Tunç, TBMM Genel Kurulu bütçe görüşmelerine katıldı ve öncesinde gazetecilerin sorularını cevapladı. Tunç, 'adli emanetlerle ilgili ne tür önlemler alacaksınız' sorusuna, "Büyükçekmece Savcılığı ve Adalar ile ilgili soruşturmalar devam ediyor. Adalet Bakanlığı da Adalet Müfettişliği vasıtasıyla bütün adli emanetlerle ilgili süreci başlattık. Özellikle adli emanetlerle ilgili alınan depolardaki delillerin saklanması önemli. Bu konuda mevzuattan veya uygulamadan bir takım zafiyetler, eksiklikler varsa, süratle giderilmesi konusunda gerekli çalışmaları yapıyoruz. Büyükçekmece Başsavcılığınca gözaltı kararları verildi. 10 gözaltı, 2 tutuklama kararı var. Kırmızı bültenle ilgili çalışmalar devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Yeni uygulama konusunda Tunç, "Adli emanetlerle ilgili nasıl saklanacağı, denetimlerin nasıl olacağı yönetmelikle belirlenmiş. Cumhuriyet Başsavcılıklarının belli aralıklarla denetimleri var. Rutin denetimler eğer yönetmelik konuda hangi aralıklarla denetim yapılıyor, yönetmelikten kaynaklı bir sıkıntı varsa bunun çözülmesi gerekiyor. Şu anda Türkiye genelindeki adli emanetlerle ilgili sayımlar, teftişler devam ediyor. Bu teftişler sonrasında gelecek rapor doğrultusunda gerekli adımları kararlılıkla atacağız" dedi.

Yeni bir sistemle ilgili soruya Tunç, "Değerli eşyaların daha muhkem depo kasalarda korunması lazım. Kasaların tek anahtarla açılmaması lazım. Bu konuda adliyelerde bu konuda alınması gereken tedbir varsa bankalardaki sistem aynısı uygulanabilir. Bu konuyu araştırıyoruz" diye cevap verdi.

Tunç, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’na ilişkin soru üzerine, "Meclis raporunu hazırlayacak. Raporda ortaya çıkacak görüşler doğrultusunda gerek yasama gerek idari uygulamalarla ilgili atılması gereken ne adım varsa bize yol gösterecek" ifadelerine yer verdi.

İHA

