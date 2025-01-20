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Bakan Tunç'tan İmamoğlu'na sert sözler

Bakan Tunç'tan İmamoğlu'na sert sözler
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında soruşturma başlatılmasına ilişkin ''Yargı mensuplarımızı hedef alan tehditkar açıklamalar kabul edilemez'' dedi.

Bakan Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan adli soruşturmalarla ilgili olarak yargı mensuplarımızı açıkça hedef alan, yargı sürecini etkilemeye yönelik tehditkar açıklamalar asla kabul edilemez. Türkiye Cumhuriyeti, bir hukuk devletidir. Anayasamızın 138'inci maddesine göre; hakimler, görevlerinde bağımsızdırlar. Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hakimlere emir ve talimat veremez. Başlatılan bir soruşturma veya kovuşturma kesin hükümle sonuçlanıncaya kadar, savcı, hakim ve mahkemeleri etkilemek amacıyla alenen sözlü veya yazılı beyanda bulunmak suretiyle adil yargılamayı etkilemeye çalışmak, hukuk devleti ile bağdaşmaz ve Türk Ceza Kanunu'na göre suçtur" ifadelerini kullandı.

'TARAFSIZ YARGININ HAREKETE GEÇMESİNDEN HİÇ KİMSE RAHATSIZ OLMAMALI'

Bakan Tunç, açıklamasının devamında, şunları kaydetti:

"Bulunulan makamlar, yargı mensuplarını hedef göstermeyi, tehdit etmeyi veya yargı sürecine müdahale etmeyi hiçbir şekilde meşru kılmaz. Başta İstanbul Cumhuriyet Başsavcımız olmak üzere yargı mensuplarımıza yönelik pervasızca söylenen, hukuk sınırını aşan ve suç teşkil eden açıklamalarda bulunanlar hakkında bağımsız ve tarafsız yargının harekete geçmesinden hiç kimse rahatsız olmamalıdır. Yargı organlarının bağımsızlığını koruma konusundaki kararlılığımızdan ve yargıya yönelik her türlü baskı ve müdahale girişimine karşı gerekli hukuki adımların atılacağından hiç kimsenin şüphesi olmasın."

Ekrem İmamoğlu'na bir soruşturma dahaEkrem İmamoğlu'na bir soruşturma dahaYerel

 

DHA

Etiketler adalet bakanı yılmaz tunç ekrem imamoğlu
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