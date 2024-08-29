  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Bakan Tunç'tan metroda satış yapan çocuk ile ilgili açıklama

Bakan Tunç'tan metroda satış yapan çocuk ile ilgili açıklama

Bakan Tunç'tan metroda satış yapan çocuk ile ilgili açıklama
Güncelleme:

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul'da metroda satış yapan çocuğa fiziksel saldırıda bulunan kişi hakkında soruşturma açıldığını duyurdu.

Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul'da metroda satış yapan yabancı uyruklu bir çocuğa fiziksel saldırıda bulunan şüpheli hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını belirtti.

"Şüphelinin tespiti ve yakalanması için çalışmalar devam etmektedir. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir." ifadesini kullanan Bakan Tunç, şunları kaydetti:

"Masumiyetin timsali bir çocuğa sebebi ne olursa olsun fiziksel şiddet uygulanması asla kabul edilemez. Irkı, rengi, dini, dili ne olursa olsun yabancı düşmanlığı ve ırkçılık, değerlerimizle kesinlikle bağdaşmamaktadır. Unutulmamalıdır ki çocuk gülerse dünya güler. Çocuk ağlarsa vicdanlar ağlar, dünya ağlar."

Etiketler istanbul metro metro da satış yapan çocuk metro daki satışla ilgili bakanlıktan açıklama
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Sokak ortasında darbedilen kadına kimse yardım etmedi Sokak ortasında darbedilen kadına kimse yardım etmedi İstanbul'da taksi sorununu çözecek teklif kabul edildi İstanbul'da taksi sorununu çözecek teklif kabul edildi İstanbul'da metrobüs kazası: Ölü ve yaralılar var İstanbul'da metrobüs kazası: Ölü ve yaralılar var Suriye'de savaş uçağı düştü Suriye'de savaş uçağı düştü Çin Seddi gibi apartman: 800 metre uzunluğunda, 6 bin kişi yaşıyor Çin Seddi gibi apartman: 800 metre uzunluğunda, 6 bin kişi yaşıyor Kemal Kılıçdaroğlu'na siyasi yasak şoku Kemal Kılıçdaroğlu'na siyasi yasak şoku Bursa'da evlat dehşeti: Babasını döverek öldürdü Bursa'da evlat dehşeti: Babasını döverek öldürdü Türkiye'den Suriye ile normalleşme için 4 şart Türkiye'den Suriye ile normalleşme için 4 şart Ekonomik güven endeksi dibi gördü Ekonomik güven endeksi dibi gördü Kuruyan gölün otoparka çevrilmesi, uydu görüntülerine böyle yansıdı Kuruyan gölün otoparka çevrilmesi, uydu görüntülerine böyle yansıdı
Çanakkale'nin bilinmeyen yüzü: ''Lağım tüneli muharebeleri'' Çanakkale'nin bilinmeyen yüzü: ''Lağım tüneli muharebeleri'' Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu resti: ''Cesedimi çiğnemeniz lazım'' Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu resti: ''Cesedimi çiğnemeniz lazım'' WhatsApp bu telefonların fişini çekiyor: 1 Eylül'den sonra çalışmayacak WhatsApp bu telefonların fişini çekiyor: 1 Eylül'den sonra çalışmayacak Kayıp Narin'in ağabeyi gözaltında: Kolundaki ısırık izleri kime ait? Kayıp Narin'in ağabeyi gözaltında: Kolundaki ısırık izleri kime ait? İmam nikahı kıymışlardı: Ünlü çiftten ayrılık kararı İmam nikahı kıymışlardı: Ünlü çiftten ayrılık kararı Gaziantep'te kına gecesi kanlı bitti: Damadı öldüresiyle dövdüler Gaziantep'te kına gecesi kanlı bitti: Damadı öldüresiyle dövdüler Vize muafiyeti kararı Resmi Gazete'de yayımlandı Vize muafiyeti kararı Resmi Gazete'de yayımlandı Tarlada 1, markette 38 TL: Ürünleri para etmeyince bedava dağıttı Tarlada 1, markette 38 TL: Ürünleri para etmeyince bedava dağıttı Rüştü Onur Atilla ile şarkıcı Nez'den kötü haber Rüştü Onur Atilla ile şarkıcı Nez'den kötü haber Tatil planı yapanlar dikkat: Sıcak hava ve sağanak bir arada Tatil planı yapanlar dikkat: Sıcak hava ve sağanak bir arada