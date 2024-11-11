Bakan Tunç'tan Narin davası açıklaması: ''Mahkeme bilirkişiden ek rapor istedi''

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Narin cinayeti davasına ilişkin, ''Tespit edilen kamera görüntüleri incelendi. HTS kayıtlarındaki bulgular önemli bir delil. Mahkeme heyeti bilirkişiden ek rapor istedi'' dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Narin G. cinayeti davasına ilişkin açıklamalarda bulunan Tunç, "HTS kayıtları ile tüm bulgular değerlendiriliyor" dedi. Tunç, mahkeme heyetinin bilirkişiden ek rapor istediğini açıkladı.

NARİN CİNAYETİ: DARALTILMIŞ BAZ ÇALIŞMASI ÇOK ÖNEMLİ BİR DELİL

Tunç, şu ifadeleri kullandı:

"Narin evladımızın hunharca cinayete kurban gitmesi bizi derinden yaraladı. Teknik çalışmalar yapılara soruşturma kapsamında değerlendirildi. HTS kayıtlarından yola çıkılarak baz kayıtlarının tespitler oldu. Daraltılmış baz kayıtlarıyla ilgili teknik çalışma belki de ilk kez gündeme geldi. Daraltılmış baz çalışması çok önemli delil. HTS kayıtları ile tüm bulgular değerlendiriliyor.

Beyanlar doğrultusunda hepsi mahkeme tarafından değerlendirilecek. Masumiyet karinesi vardır. Şu suçludur bu suçsuzdur demek doğru olmaz. Bu soruşturma başladığında maalesef kamuoyunda farklı değerlendirmeler yapıldı."

"MAHKEME EK RAPOR İSTEDİ"

Tunç şöyle devam etti:

"Mahkeme heyeti bilirkişiden ek rapor istedi. Soruşturma aşamasında kişilerin lekelenmemesi ile ilgili haberlere de dikkat edilmesi gerekir. Bu bir anayasa hak. Soruşturma gizliydi. İddianame düzenlendikten sonra kamuoyuna açıldı. Bundan sonraki süreçte de yargılamayı olumsuz etkileyecek yayınlardan kaçınılmalı. Mahkeme heyeti titiz bir çalışma sergiliyor. Maddi gerçeği ortaya çıkarmanın gayreti içerisinde. Narin evladımızın katillerini yargı bulacak ve hakettikleri cezayı verecekler."

İHA