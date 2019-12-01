Bakan Turhan açıkladı ! 2 Aralık'ta başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan "Bakanlığın himayelerinde yürütülen Türkiye'de Yolcu Taşımacılığı Hizmetlerinin Erişilebilirliği Projesi uygulamaları ulaşımın ve bilişimin her aşamasında devam ediyor. Proje kapsamında engellilerin en temel haklarından ve ihtiyaçlardan olan ulaşımı, en rahat, en kolay şekilde karşılamaları ve toplumla daha fazla entegre olmaları amacıyla Turuncu Masa uygulamasını 2 Aralık'ta hizmete sunacağız. Turuncu Masa, YHT'lerin durduğu 13 gar/istasyonda 53 personelle hayata geçirilecek." diye konuştu.