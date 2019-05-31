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  3. 31 Mayıs 2019 22:33

Bakan Turhan müjdeli haberi verdi: "Bayram boyunca ücretsiz"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Ramazan Bayramı tatili nedeniyle bazı otoyollar ve köprülerin bayram süresi boyunca ücretsiz olacağını açıkladı.

Bakan Turhan müjdeli haberi verdi: Bayram boyunca ücretsiz
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit  Turhan, Ramazan Bayramı tatili süresince, yap-işlet-devret modeliyle yapılanlar hariç, Karayolları Genel Müdürlüğünce (KGM) işletilen otoyollarla köprülerin  ücretsiz olacağını bildirdi.

Bakan Turhan, AA muhabirine, Ramazan Bayramı tatilinin yarın  itibarıyla başlayacağını, bu nedenle milyonlarca vatandaşın yollara çıkmasını  beklediklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı kararıyla yap-işlet-devret (YİD) modeliyle yapılan köprü  ve otoyollar hariç, KGM'nin işlettiği tüm otoyollar ile köprülerin, bu gece saat  00.00'dan başlayarak, bayram tatili süresince ücretsiz olacağı müjdesini veren  Turhan, uygulamanın 10 Haziran Pazartesi günü saat 07.00'ye kadar süreceğinin  kaydetti.

AA

ücretsiz , 10 haziran , bayram
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