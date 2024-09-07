Bakan Uraloğlu, otonom kamyon test sürüşüne katıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ford Otosan tarafından üretilen sürücüsüz kamyon test sürüşüne katıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu’nda Ford Otosan tarafından düzenlenen programda, test sürüşü gerçekleştirdi. Ford Trucks’a ait sürücüsüz kamyonun test sürüşüne katılan Uraloğlu’na da eşlik etti. Test sürüşü öncesinde konuşma yapan Bakan Uraloğlu, sürücüsüz teknolojilerin önemine değinerek; benzer terknolojilerin lojistik imkanlarını geliştireceğini, firmaların otonom teknolojilerle birlikte lojistikte tasarruf sağlayarak; bu tasarrufun fiyatlar anlamında da tüketicilere olumlu olarak yansıyacağını belirtti. Bakan Uraloğlu, konuşmasının ardından test sürüşünü yapmak içinöSeviye-4 Otoyol Pilot" Kamyon’a binerek sürüşü gerçekleştirdi.

2035’TE HER İKİ ARAÇTAN BİRİNİN ELEKTRİKLİ OLACAĞI ÖNGÖRÜLÜYOR

Uraloğlu, “Farkında olduğunuz üzere artık elektrikli ve otonom teknolojilerle donatılmayı başlayan akıllı araçları kullanmaya başladık. 2035’te her iki araçtan birinin elektrikli olacağı öngörülüyor.Bu noktada bizler de ülkemizin ürettiği yerli ve milli aracımız TOGG’u fosil yakıtlı motorlar olmadan sadece elektrikli olarak üretiyoruz. Artık elektrikli ve otonom araçlar hayatımızın bir gerçeği. Bu gerçekten hareketle tüm yatırımlarımızın odağına mobilite, dijitalleşme ve çevreye duyarlılığı yerleştiriyoruz. Çünkü otonom araçların optimum düzeyde çalışabilmesi için onlara uygun olarak yolların da akıllı ulaşım sistemleriyle donatılmış akıllı yollar olması gerekiyor. Böylece Otonom Araç Motivasyonlarında lojistik firmalarına toplamda yüzde 40’lara varan tasarruf sağlanarak, tüketiciye yansıtılacak maliyetler de azalıyor" Dedi.

OTONOM SÜRÜŞ SİSTEMLERİ İÇİN DE MEVZUAT OLUŞTURUYORUZ

Uraloğlu, “Bu kapsamda tüm ulaşım modlarında mevcut yol kapasitelerini etkin kullanarak; seyahat sürelerini azaltmak, trafik güvenliğini arttırmak ve enerji verimliliği sağlayarak ülke ekonomisine katkı sağlamak için akıllı ulaşım sistemlerini yaygınlaştırıyoruz. Araçların birbirleri ve çevreleriyle veri transferi sağladığı otonom sürüş sistemleri için de mevzuat oluşturuyoruz. Projelerimizi teknolojideki gelişme ve güncel trendleri dikkate alarak gerçekleştiriyoruz" şeklinde konuştu.

SERBEST GEÇİŞ SİSTEMİNİ DE GELİŞTİRDİK EN KISA ZAMANDA TÜM ÜLKE GENELİNDE UYGULAYACAĞIZ

Uraloğlu, “Artık, hepimiz için en önemli şey zaman. Günümüz insanı zamanın; geri döndürülmesi, depolanması ve durdurulması mümkün olmayan kıt bir kaynak olduğunu biliyor. Onun için şimdi yollarımızdaki gişe geçişlerinde serbest geçiş sistemini de geliştirdik. En kısa zamanda tüm ülke genelinde uygulayacağız. Ama akıllı ulaşım sistemlerindeki en modern ve son teknolojilerin kullanılmaya başlandığı en büyük adımlar Karayolları Genel Müdürlüğümüzün bünyesinde Akıllı Ulaşım Sistemleri Merkezlerinin kurulmasıyla atıldı ve şu anda daha önceleri inşa edilen mevcut karayolu ağlarımızı da önem ve ihtiyaç sıralamasına göre akıllı ve otonom teknolojilerle donatmaya devam ediyoruz" dedi.

KOOPERATİF AKILLI ULAŞIM SİSTEMLERİ TEST VE UYGULAMA KORİDORU KURUYORUZ

Çok yakın bir zaman önce Bakanlığımıza bağlı Karayolları Genel Müdürlüğü, TÜRKSAT ve Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Araştırmaları Merkezi’nin ortak çalışmasıyla; Kooperatif Akıllı Ulaşım Sistemlerine Yönelik Merkezi Yazılım Platformu Geliştirilmesi Projesi’ni de hayata geçirdik" ifadelerini kullanan Uraloğlu, “Proje kapsamında oluşturulacak Merkezi Yazılımı tamamlandıktan sonra tüm Karayolları Bölge Müdürlüklerinde kullanacağız. Proje kapsamındaki pilot bölgelerden biri olan Karayolları İstanbul Bölge Müdürlüğü’ndeki Hasdal-İstanbul Havalimanı arasındaki 30 km’lik kesimde Kooperatif Akıllı Ulaşım Sistemleri Test ve Uygulama Koridoru kuruyoruz. AUS Sistemlerinden elde edilen veriler araç içi ünitelere iletilecek, araç-araç, araç-altyapı haberleşmesi sağlanarak trafiğin etkin ve verimli kullanılması sağlanacak. Yol durumu hakkında elde edilen güncel bilgiler ile Akıllı Ulaşım Sistemleri Merkezleri üzerinden sürücüler anlık olarak bilgilendirilebilecek. Ayrıca gelişen teknolojilerle birlikte 5G gibi yeni haberleşme altyapılarının da testlerinin bu koridorda yapılmasını öngörüyoruz. Aslında bahsettiğim bu projeyle ulusal bir AUS mimarisi ve yazılımı geliştiriyoruz. Akıllı Ulaşım Sistemlerinin ve Kooperatif Akıllı Ulaşım Sistemlerini tek bir merkezi yazılım çatısı altında toplayarak AUS standardizasyonunu sağlayacağız. Ayrıca proje kapsamında K-AUS ve AUS Sistemlerin kurulacağı Antalya ile İstanbul’da Fiber ve Enerji altyapı kurulumlarını da gerçekleştireceğiz. Proje yazılım altyapısının tamamlanmasını ve saha kurulumunu 2025 yılında, projemizi de 2026 yılı içerisinde tamamlamayı hedefliyoruz" Dedi.

TEST SÜRÜŞÜ OTONOM TAŞIMACILIĞIN GELİŞMESİ AÇISINDAN ÖNEMLİ BİR TEMEL TEŞKİL EDECEKTİR

Uraloğlu sözlerini, "Hiç şüphesiz otoyolumuzda gerçekleştirilecek test sürüşü otonom taşımacılığın gelişmesi açısından önemli bir temel teşkil edecektir. Ülkemizde bir ilk olan bu projenin, Türkiye'de otonom araç geliştirme faaliyetlerine de öncülük edeceğine inanıyorum" ifadeleriyle noktaladı.

BAKAN URALOĞLU AKILLI ULAŞIM SİSTEMLERİNE DAİR BİLGİ VERDİ

Bakan Uraloğlu ayrıca İstanbul-İzmir Otoyolu,Kuzey Marmara Otoyolu,Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu,Ankara-Niğde Otoyolu,Yavuz Sultan Selim Köprüsü,Osmangazi Köprüsü ve 1915 Çanakkale Köprüsü gibi projelerin akıllı ulaşım sistemleri kullanılarak hizmete sunulduğunu aktararak, testin gerçekleştiği otoyolda; 46 Adet Değişken Mesajlı İşaret Levhası (VMS), 220 adet Trafik Hizmetleri Sistemi (VTS), 211 adet Kapalı Devre Televizyon CCTV Kamerası, 175 Adet Olay Algılama Kamerası, 37 Adet Trafik Sensör Sistemi, 118 Adet YSS Köprüsü Yapı Sağlığı İzleme Sensörü,126 Adet S.O.S Yardım telefonu, 12 Meteoroloji istasyonu bulunduğunu aktardı.

SÜRÜŞÜMÜZÜ BAŞARIYLA TEST ETMİŞ OLDUK

Deneme sürüşünün bitmesinin ardından konuşan Abdülkadir Uraloğlu, “Arkamızdan gelen beyaz bir araç da sollama yapmaya çalıştığı için araç otomatikman hızını yavaşlatarak tekrar kendi şeridine geri döndü ondan sonra takip ettik. Geldiğimizde de burada araç durduğu için şu öndeki kameralarla lidar sistemiyle durduğu için. Önde yanda arkada olan sistemlerle beraber algıladı ve bizi getirip burada emniyetle durdurmuş oldu ve sürüşümüzü başarıyla test etmiş olduk. Deneyimlemiş olduk yapmış olduk. Bence gayet başarılı seviye-4 zaten, bunun bir üstü seviye-5 arkadaşları tebrik ediyorum, Allah kolaylık versin. Bunlar deneme donanımları olduğu için biraz kaba. Başarılı olduktan sonra, ki başarılı oldu. Küçültülerek daha böyle hiç görünmeyen bir konuma kadar da getirmiş olacaklar. Ülkemiz için karayollarımız için ve sektörümüz için hayırlı uğurlu olsun diyorum" dedi.

HUKUKİ ALTYAPISINI DA OLUŞTURMAYA BAŞLADIK

Uraloğlu, “Şu anda zaten hiçbir müdahalemiz olmadı. Şu; U dönüşlerini biz yaptık. Niye biz yaptık sisteme yüklenmedi istersek onu da yükleriz yolu tanıtabiliriz. Ben şimdi Barış Bey’e onu söyledim. Türkiye’de 69 bin kilometre yol var Karayolları’nın, 30 binini bölünmüş olarak kabul edin ne yaptı 99 bin hani gidişi de dönüşü dealırsanız. Bütün yolu biz lidar tanıma sistemleriyle tanımladık. Değişiklik olduğu müddetçe de yeniliyoruz. Biz tam bu seviyeye geldiğimiz zaman da yollarımızı da bu araca yükledik veya sisteme yükledik. Artık Abdulkadir Uraloğlu’na gerek olmayacak. Yasal altyapıyla ilgili bir çalışma yapıyoruz" dedi.

CANLI TRAFİKTE DE DENEYİMLEMEYE BAŞLAYACAĞIZ

Uraloğlu, “Şu anda ancak trafiğe kapalı yerde bunu yapıyoruz. Önümüzdeki günlerde muhtemelen önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde bir yasal düzenlemeyle trafiğin daha disiplinli daha az yoğun olduğu yerde muhtemelen canlı trafikte de deneyimlemeye başlayacağız. Biz bunun hukuki altyapısını da oluşturmaya başladık. Burada biz gayet güzel ortaklaşa bir çalışma yürütüyoruz. Güzel bir iletişimimiz var onun için eksiklerimizi özeleştiri elbette yapıyoruz. Ama karşılıklı asla itham etmiyoruz güzel bir uyum var. Bugünkü programda bunun bir yansıması" diye konuştu.

DHA