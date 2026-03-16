  Bakan Uraloğlu'ndan Ramazan Bayramı'nda ek sefer müjdesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ramazan Bayramı nedeniyle demiryollarında kapasite artışına gidildiğini açıkladı. Uraloğlu, ''Ankara-İstanbul arasında 3 günde karşılıklı olarak 6 ek sefer gerçekleştireceğiz, böylece 2 bin 898 kişi daha sevdiklerine YHT konforu ile ulaşacak'' dedi.

Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde seyahat yoğunluğunu yönetmek ve vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla tren seferlerinde kapasite artışına gidildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, hem Yüksek Hızlı Tren (YHT) hem de konvansiyonel hatlarda yapılan yeni planlamaları duyurdu.

Bakan Uraloğlu, "Ramazan Bayramı'nda YHT, anahat ve bölgesel trenlerimizde toplamda 8 bin 898 kişilik kapasite artışı sağlayacağız. Hem yüksek hızlı hem konvansiyonel tren hatlarımızda gerekli planlamaları tamamladık" ifadelerini kullandı.

"Ankara-İstanbul arasında 6 ek YHT seferi gerçekleştireceğiz, böylece 2 bin 898 kişi daha sevdiklerine ulaşacak"

Uraloğlu, Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren Hattı'nda 19-22-23 Mart günlerinde ek seferler düzenleyeceklerini belirterek, "Ankara-İstanbul arasında 3 günde karşılıklı olarak 6 ek sefer gerçekleştireceğiz. Böylece 2 bin 898 kişi daha sevdiklerine YHT konforu ile ulaşacak" açıklamasında bulundu.

Uraloğlu, ilave YHT seferlerinin Ankara'dan saat 11.15'te, İstanbul'dan ise 17.45'te gerçekleştirileceğini belirtti.

"Anahat ve bölgesel trenlerimize toplam 100 vagon ilaveyle 6 bin kişilik ilave koltuk kapasitesi sağlayacağız"
İzmir Mavi Ekspresi, Güney/Vangölü Ekspresi, Konya Mavi Ekspresi, Ege Ekspresi, 6 Eylül Ekspresi, 17 Eylül Ekspresi, Ankara Ekspresi, Uzunköprü-Halkalı Bölgesel Treni, Edirne-Halkalı Bölgesel Trenlerine vagon ilavesi yapılacağını belirten Bakan Uraloğlu, "19 Mart-23 Mart tarihleri arasında anahat ve bölgesel trenlerimize toplam 100 vagon ilaveyle 6 bin kişilik ilave koltuk kapasitesi sağlayacağız" diye konuştu.

"Demiryolunda tatil yoğunluğuna hazırız"

Demiryolunun tatil dönemlerinde vatandaşların en çok tercih ettiği ulaşım alternatiflerinden biri olduğunu vurgulayan Uraloğlu, "Demiryolunda tatil yoğunluğuna hazırız. Vatandaşlarımızın tatilde sevdiklerine güvenli ve konforlu şekilde ulaşabilmeleri için gerekli tüm planlamaları yaptık" şeklinde konuştu.

İHA

