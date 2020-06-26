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  3. 26 Haziran 2020 17:17

Bakan Varank: Koronavirüs platformunda 8 aşı, 9 ilaç projesi yürütüyoruz

Bakan Varank yaptığı açıklamada: "TÜBİTAK çatısı altında kurduğumuz Kovid-19 platformunda 17 farklı proje yürütüyoruz, 8'i aşı, 9'u da ilaç geliştirme projeleri" dedi.

Bakan Varank: Koronavirüs platformunda 8 aşı, 9 ilaç projesi yürütüyoruz
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Bakan Varank'ın açıklamaları şu şekilde;

Ar-Ge merkezleri ve teknoparklardaki yüzde 50 uzaktan çalışma imkanı uygulaması 30 Haziran'da bitiyordu, Temmuz sonuna kadar uzatıyoruz.

Haziran'da reel sektördeki canlanma hız kazandı, ilk 18 günde sanayideki elektrik tüketimi, Nisan ve Mayıs'ın aynı dönemini geride bıraktı.


Haziran'ın ilk 18 gününde OSB'lerdeki elektrik tüketimi, Mayıs'a göre yüzde 26 arttı.

Yılın ilk 5 ayında sanayi siciline 5 bin 547 işletme kaydoldu, sadece organize sanayi bölgelerimizde, ilk 5 ayda 520 yeni fabrika üretime geçti

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