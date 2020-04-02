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  3. 02 Nisan 2020 12:10

Bakan Varank'tan aşı çalışmalarıyla ilgili açıklama

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, COVID-19 Türkiye Platformu bünyesinde 7 farklı aşı ve 7 farklı ilaç geliştirme projesinin yer aldığını söyledi.

Bakan Varank'tan aşı çalışmalarıyla ilgili açıklama
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ankara’da “COVID-19 Türkiye Platformu” koordinasyonunda gerçekleştirilen “Aşı ve İlaç Geliştirme Sanal Konferansı”nda konuştu.

Bakan Varank, yaptığı açıklamada, "COVID-19 Platformu altında 7 aşı projesiyle kimyasal ve biyoteknolojik yöntemlerin uygulanacağı 7 ilaç geliştirme projesi yer alıyor. Ülkemizde aşı ve ilaç konusunda önemli yetkinlikler var. Çok hızlı netice alabileceğimiz yenilikçi yaklaşımlar belirlendi." ifadelerini kullandı.

 Kovid-19 tedbirleri

Bakan Varank, "Bu süreçte emekçilerimizin işini kaybetmemesi, hanelerin gelir seviyesinin korunması kırmızı çizgimiz." şeklinde konuştu.

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mustafa varank , 7 farklı aşı ve 7 farklı ilaç
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