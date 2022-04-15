Bakan Varank'tan elektrikli otomobil açıklaması

Bilişim Vadisi'nde düzenlenen Hepsiburada Yapay Zeka ve Coğrafi İşaretli Ürünler İş Birliği Töreni'nde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, elektrikli araçlar için son gelişmeleri paylaştı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 1500'den fazla elektrikli araç yüksek hızlı şarj istasyonunun kurulacağı 300 milyon lira bütçeli destek programını yarından itibaren başvuruya açacaklarını bildirdi.

Bilişim Vadisi'nde düzenlenen Hepsiburada Yapay Zeka ve Coğrafi İşaretli Ürünler İş Birliği Töreni'nde konuşan Varank, bugün geçmişe nazaran eğitim, sağlık, tarım, sanayi ve ticarette, her alanda farklı bir dünyada yaşandığını söyledi.

Bakan Varank, geleneksel girişimcilerin ticarete yön verdiği dönemlerin artık olmadığını belirterek, dünyada trendlerin arz yönlü olmadığını, talep yönlü belirlendiğini, her şeyin müşteri taleplerine göre şekillendiğini vurguladı.

Müşterilerin sürekli daha iyisini, daha yenisini talep ettiğini aktaran Varank, bu ihtiyaçlara karşılık verebilmenin yolunun inovasyondan ve iş birliğinden geçtiğini anlattı.

Çok yakın gelecekte, yenilikçi olmayan ve iş birliğine yanaşmayan hiçbir işletmenin kendisine bu piyasada yer bulamayacağına işaret eden Varank, şöyle devam etti:

"Lafı eğip bükmeden açıkça söylemek gerekirse sürekli bir dönüşümün olduğu bir piyasada işletmelerin işi bundan sonra kolay değil, daha da zor. Bakınız her dönüşüm sürecinde bizi ziyarete geliyorlar. AVM'ler trend olduğunda küçük esnaf bize gelip diyordu, 'Bu AVM'ler bizi bitirdi, satış yapamıyoruz. Bu AVM'ler haksız rekabet yapıyor.' Şimdi e-ticaret gündeme geldiğinde e-ticaretin, ticaretten aldığı pay arttığında bu sefer AVM'lerden bize geliyorlar, diyorlar ki 'Biz buraları inşa ettik, kiralar yükseliyor. Biz nasıl e-ticaretle baş edebiliriz? E-ticaret bizim ticaretimizi baltalıyor.' Şimdi bakıyoruz, metaverse gündemde. Birçok ticari işletme bugün metaverse evreninde mağazalarını açmaya başladı bile. Bilhassa e-ticaret sektörü bu gidişatı çok iyi takip etmek durumunda.

Türkiye'deki tüm sektörler, şikayet etmek yerine acaba biz bu trendlerle nasıl başa çıkabiliriz, kendimizi nasıl geliştirebiliriz? Buna çözümler aramak mecburiyetinde. Akıntıya karşı yüzerek belki bir miktar suyun üstünde kalabilirsiniz ama ilerleme şansınız yok. Dolayısıyla biz akıntıya karşı kürek çekmeyeceğiz. Trendlerin, dünyanın gittiği yere bakacağız. Bu manada da neler yapabiliriz, kendimizi geliştirmeye çalışacağız. Bakanlık olarak sizlere en iyi koşulları sağlamanın yolunu arıyoruz. Düzenlemeler hususunda devlet olarak dinamik bir yaklaşım sergilemeye çalışıyoruz."

Varank, bu dönemin en önemli gündem maddelerinden birinin elektrikli araçlar olduğunu vurgulayarak, Bilişim Vadisi'nde TOGG'a ev sahipliği yaptıklarını hatırlattı.

"TÜM SEKTÖRLERİN ÇAĞA AYAK UYDURMAKTAN BAŞKA ÇARESİ YOK"

Elektrikli araçlar konusunda işletmelere ve özel sektöre liderlik yapmaya çalıştıklarına işaret eden Varank, hükümet olarak yüksek hızlı şarj istasyonları konusunda proaktif bir yaklaşım ortaya koyduklarını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2 hafta önce yüksek hızlı şarj istasyonları destek programını kamuoyuna ilan ettiğini anımsatan Varank, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'de 1500'den fazla yüksek hızlı şarj istasyonunun kurulacağı 300 milyon lira bütçeli bir destek programını Sayın Cumhurbaşkanımız ilan etti. Biz buradan, tamamı hibe olmak üzere, özel sektöre diyoruz ki; 'Gelin bu yatırımları yapın, biz size öncülük ediyoruz. Burada Türkiye'ye gerekli altyapıyı kazandıralım. Otomotiv endüstrisinin elektrifikasyonunda beraber öncü olalım.' Destek programının başvurularını yarın açıyoruz. Bundan sonrası artık özel sektörde. Kamunun gayretleriyle özel sektörün gayretleri birleştiğinde nasıl güzel sonuçlar elde edeceğimizi de biz bu şarj istasyonu programında hep birlikte görmüş olacağız. İşte bu manada aslında işletmelerimize büyük sorumluluklar düşüyor. Sizlerin dönüşüme ayak uydurarak pozisyonunuzu geliştirebilmeniz, bu ülkenin aslında geleceğinin teminatı konumundadır."

Bakan Varank, kamu tarafı olarak sektörün önünü açacak her türlü desteği vermeye devam edeceklerini belirterek, büyük ve güçlü Türkiye'nin yolunun teknolojiden, katma değerden, yenilikçi girişimcilerden geçtiğinin altını çizdi.

"TÜRKİYE'DE ÇOK FARKLI ALANLARDA YAPAY ZEKA ÇÖZÜMLERİNİ BERABERCE GELİŞTİRELİM"

Yenilikçi girişimcilerin yükselen grafiğiyle dünyada ilk on ekonomi arasına girme hedefine kararlılıkla ilerleyeceklerini vurgulayan Varank, "Yeter ki biz inovasyondan ve iş birliğinden taviz vermeyelim." dedi.

Bugünün anlam ve önemine uygun, iş birliğini ve yenilikçiliği içerisinde barındıran yeni bir destek programının duyurusunu yapmak istediğini aktaran Varank, şunları kaydetti:

"Yakın zamanda yapay zekada teknoloji geliştirilmesinde hızlandırıcı ve tetikleyici olması amacıyla yeni bir destek mekanizması tasarladık, uygulamaya aldık. Yapay Zeka Ekosistem Çağrısı ile akıllı üretim sistemleri, akıllı tarım, gıda ve hayvancılık, finans teknolojileri ve iklim değişikliğinin etkileri alanlarında yeni çözümleri destekleme kararı aldık. Bu desteğe başvurabilmenin yolu iş birliğinden geçiyor. Bir yapay zeka çözümüne ihtiyaç duyan müşteri kuruluşla teknoloji sağlayıcısı bir üniversite ya da kamu araştırma merkezi ve TÜBİTAK Yapay Zeka Ensitüsü bir araya gelerek, bu manada bu çağrıdan faydalanabilecekler. Yapay zeka ekosisteminde katalizör görevi görecek Yapay Zeka Ekosistem çağrısına da şu anda başvurular devam ediyor. Gelen yüksek talepten biz ziyadesiyle memnunuz, bu manada bu çağrıya başvuruları da 25 Mayıs'a kadar uzattık. Buradan hem özel sektöre hem kamu kuruluşlarımıza çağrı yapıyorum; gelin bu desteğe başvurun. Türkiye'de çok farklı alanlarda yapay zeka çözümlerini beraberce geliştirelim."

Bakan Varank, bugün önemli bir iş birliğine imza atan Hepsiburada'ya, TÜBİTAK ve TÜRKPATENT'e teşekkür ederek, ülke için bu tip iş birliklerinin artarak devam etmesini temenni etti.