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Bakan Varank'tan Şahan Gökbakar'a tepki çeken gönderme

Bakan Varank'tan Şahan Gökbakar'a tepki çeken gönderme

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, oyuncu Şahan Gökbakar'a "Orman yangınlarıyla mücadele uzmanı Sn. Şahan Gökbakar keşke uzay ve havacılık endüstrisi alanında da biraz uzmanlaşsaymış." diyerek tepki gösterdi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yangın söndürme uçaklarını soran komedyen ve oyuncu Şahan Gökbakar'a yanıt verdi. Varank, "Orman yangınlarıyla mücadele uzmanı Sn. Şahan Gökbakar keşke uzay ve havacılık endüstrisi alanında da biraz uzmanlaşsaymış" ifadelerini kullandı.

Gökbakar, 3 Ocak'ta Tarım ve Orman Bakanlığı'na yangın söndürme uçaklarını sormuş ertesi gün bakanlıktan yanıt gelmişti.

Bakanlığın açıklamasına karşılık "Maalesef yeterli değil" diyen oyuncu Şahan Gökbakar'ın tweet'ini alıntılayan Varank, "Orman yangını, resmi üretim programı açıklanmamış, ne zaman teslim edileceği belli olmayan, daha bir tane bile seri üretimi yapılmamış uçağı mı bekleyecek?" dedi.

Etiketler mustafa varank şahan gökbakar tepki tepki çeken tweet twitter
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