Bakan Varank'tan TOGG'un fiyatına ilişkin açıklama

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TEKNOFEST'teki TOGG standında TOGG'un fiyatı hakkında konuştu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Uzay, Havacılık ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'te Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) standında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"YERLİ VE MİLLİ TEKNOLOJİLERİMİZİ VATANDAŞLARIMIZA GÖSTERMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Festivalin açılışının dün büyük bir coşkuyla yapıldığını anımsatan Varank, "Gençlerimizin ve ailelerinin büyük bir teveccühü var. Biz TEKNOFEST'te yerli ve milli teknolojilerimizi vatandaşlarımıza göstermeye çalışıyoruz, onların bu teknolojileri deneyimlemesini istiyoruz. Havacılık gösterileriyle de Türkiye’nin neler yapabildiğini kabiliyetlerini daha yakından görmelerini istiyoruz." diye konuştu.

Varank, teknoloji yarışmalarının festivalin en önemli ayaklarından biri olduğuna işaret ederek, birçok farklı alanda yarışmaların devam ettiğini dile getirdi.

Türkiye'nin Otomobili'nin ilk kez bir festivalde sergilendiğini vurgulayan Varank, otomobile yoğun ilgi gösterildiğini belirtti.

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Varank, TOGG ile dünyada değişen otomotiv endüstrisine Türkiye’nin cevabını verdiklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Otomotiv endüstrisindeki dönüşümü erken vakitte görerek doğuştan elektrikli, otonom özellikleri olan ve fikri mülkiyet hakları yüzde 100 bize ait olan, bu sayede de çok farklı teknolojileri çok kolay bir şekilde entegre edebildiğimiz bir projeyi başlattık. Proje de planlandığı şekilde gidiyor."

"GELECEĞİ DÜŞÜNEREK PLANLAMA YAPIYORUZ"

Muhalefetin TOGG'un planlanan sürede üretime geçemeyeceğine ilişkin yorumlarına yönelik soru üzerine Varank, şöyle konuştu:

"Biz samanyolu galaksisi dediğimizde onların aklına sadece saman geliyor. Böyle bir muhalefet anlayışıyla oturup müzakere etmeniz, birtakım konuları kendilerine anlatmaya çalışmanız mümkün değil. Biz bugünden geleceğin teknolojilerine yatırım yapıyoruz. Şu anda dünyada bir yarış var ama biz bundan 10-15 sene sonraki yarışı düşünerek planlamalarımızı yapıyoruz. Milli Uzay Programı'nı niye yapıyoruz? Dünyada şu anda uzay alanında müthiş bir yarış var.

Özel şirketler her gün bir roket fırlatıyor, insanları uzaya gönderiyorlar. Ama biz bugünden o alana yatırım yapmadığımızda, onlar roket fırlatırken biz izlemek mecburiyetinde kalırız. Biz dünyadaki değişimi, dönüşümü yakalayacak şekilde gençlerimize, teknolojiye, Türkiye’ye yatırım yapıyoruz. Bugünümüzü kurtarmanın elbette derdindeyiz ama geleceği de yakalamanın derdindeyiz."

Varank, 2019 yılı sonunda Türkiye’nin Otomobili'ni tanıttıklarında muhalefetin vatandaşların yüksek oranda beğenisini görüp "Otomobil güzel olmuş" dediğini anımsatarak şöyle devam etti:

"Sonra dediler ki ‘Fabrikası nerede?’, temelini attık şu anda fabrikayı yapıyoruz, ‘Neden hala otomobil çıkmadı?’ diyorlar. Fabrika olmadan otomobil üretmenin mümkünatı yok, inşaatı devam ediyor. Türkiye'nin Otomobili'ni milli bir proje olarak görüyoruz. Bunun siyasal bir tartışmaya dönüşmesini istemiyoruz."

"TÜM ÜLKE GURUR DUYACAK"

Türkiye’nin yılda 2 milyon otomobil ürettiğine ve dünyanın sayılı otomobil üreticilerinden biri olduğuna işaret eden Varank, bu sene de ülkede 750 bin araç satılmasının öngörüldüğünü söyledi.

Türkiye’nin otomotiv endüstrisindeki dönüşümü yakalaması gerektiğini vurgulayan Varank, “Bunu Türkiye’nin Otomobili yapacak. Biz geleceğin teknolojilerini bu otomobil projesiyle tasarlıyoruz, üretiyoruz, tedarikçilerimiz geleceğin otomobillerine dönük üretim yapmayla ilgili kabiliyet kazanıyorlar. Türkiye’nin Otomobili 2022 sonunda seri üretim bandından indiğinde tüm ülke bu işle gurur duyacak." dedi.

Teknoloji ve katma değerli üretim alanında büyük bir gayret içinde olduklarının altını çizen Varank, sanayinin dijital dönüşümüyle birlikte yeni mesleklerin ortaya çıktığına, kalifiye ve yetkin insan kaynağına ihtiyaç duyulduğuna işaret etti.

Varank, TEKNOFEST gibi etkinlikler ve yapılan yarışmaların gençleri yeni iş alanlarına hazırladığını belirterek, "Burada onlarca paydaşımız mevcut. Buradaki gençlere staj yaptırıyorlar, onları kendi takımlarının içine dahil ediyorlar. Buradaki gençlerimiz tabii ki iş bulma anlamında daha fazla avantaja sahip olacaklar." değerlendirmesinde bulundu.

"TEKNOFEST’İ ULUSLARARASI MARKA HALİNE GETİRMEK İSTİYORUZ"

TEKNOFEST’in yurt dışından da ziyaret edildiğini dile getiren Varank, şu ifadeleri kullandı:

"Biz TEKNOFEST’i daha uluslararası bir marka haline getirmek istiyoruz. Bizim amacımız şu; dünyada bir fikri olan, girişimi olan insanlar ‘TEKNOFEST diye bir yarışma var, biz buna katılalım, orada teknolojimizi gösterelim bu sayede de kendimize yeni yatırımcılar bulalım, bu teknolojiyi dünyaya tanıtalım.’ diye düşünsün istiyoruz."

TOOG'UN FİYATINA İLİŞKİN SORUYA YANIT

Varank, Türkiye’nin Otomobili’nin fiyatına ilişkin soru üzerine de “Aracın fiyatı belli değil ama araç kendi sınıfında Türkiye’deki araçlarla yarışacak bir fiyattan piyasaya çıkacak." dedi.